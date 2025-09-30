En marcha o programa “Adestra a túa saúde” para maiores de 60 anos en Silleda
O plan busca mellorar a calidade de vida da poboación maior mediante exercicio físico e coordinación sociosanitaria
El Correo Gallego
O Concello de Silleda iniciou o programa “Adestra a túa saúde”, unha iniciativa das Consellerías de Sanidade e da Fundación Deporte Galego que busca mellorar a calidade de vida das persoas maiores de 60 anos mediante a práctica de exercicio físico.
Segundo explican desde o Concello, «forma parte dunha rede de 23 municipios galegos que buscan mellorar o benestar da poboación maior a través do exercicio físico». Os participantes son derivados polos profesionais do centro de saúde local ao técnico de Deportes, quen «tras unha primeira avaliación do estado físico de cada persoa, deseña un plan personalizado de acordo ás necesidades e recomendacións médicas».
O programa ten unha duración de nove meses, durante os que se realizan distintas visitas e seguimento, aproveitando os recursos municipais e coordinándose cos profesionais sanitarios. As avaliacións están a realizarse no Centro Social de Silleda, e participan tanto persoas sans como aquelas con factores de risco cardiovascular, como diabetes, hipertensión ou obesidade.
A iniciativa tamén se apoia nunha plataforma de prescrición que permite seguimento individualizado e reforza a coordinación entre todos os axentes implicados. Dende o Concello destacan que «con este programa creamos unha rede sociosanitaria comunitaria para a prescrición e seguimento da actividade física no segmento de poboación maior», reforzando proxectos previos como Silleda Camiña e Silleda MoveMente, dentro do Plan Municipal de Saúde Mental.
