Melloran as conexións por bus de Barbanza e Sar coa capital de Galicia
Incorpóranse dúas liñas directas entre Ribeira e a capital galega e unha comarcal entre Aguiño e Rianxo
Haberá máis vehículos, con maior capacidade, e a Xunta eleva o investimento a tres millóns por ano
O Consello da Xunta deulle luz verde á información pública do proxecto de explotación do servizo público de transporte regular de viaxeiros por estrada da Comarca do Barbanza. Deste xeito, o Goberno galego redeseña os servizos para atender as necesidades reais de mobilidade da comarca, coa mellora das conexión na bisbarra e con Santiago de Compostela, e incluíndo a Dodro, Rois e Padrón. Así, incorpóranse dúas liñas directas entre Ribeira e a capital galega e unha comarcal entre Aguiño e Rianxo, pero tamén máis vehículos, con maior capacidade, e maior investimento da Xunta.
O proxecto de explotación prevé un investimento por parte da Administración autonómica de 3 millóns de euros anuais, o que supón un orzamento total de máis de 15 millóns de euros polos cinco anos polos que se establece a duración da concesión. Contará cun total de 48 vehículos destinados a dar servizo á zona, cinco máis que os actuais. Ademais, para adecuar a capacidade do servizo á demanda existente, a mayoría dos autobuses terán máis de 55 prazas, cun total de 28 destes vehículos, o que supón 21 máis que ata agora.
Bexo e Padrón, conectados
Respecto de Dodro, Padrón e Rois, créanse dúas novas liñas: unha entre Bexo e Santiago, que terá paradas nos hospitais, con dez servizos diarios que permiten manter unha comunicación fluída ao longo de toda a xornada; e outra que conectará Padrón e Dodro con Rianxo, facilitando así o acceso á liña comarcal que comunica os concellos do Barbanza. Ademais, haberá liña específica para garantir o transporte do alumnado de Dodro que estuda nos institutos de Padrón.
E no que atinxe á reestruturación dos servizos con Santiago dende Barbanza, prestaranse, por unha parte, nunha liña directa por autoestrada entre Ribeira e a cidade con 30 servizos ao día con frecuencias cada hora, e nas fins de semana e festivos haberá 18 servizos con frecuencias de ata dúas horas. O servizo prestarase todos os días dende as 06.00 ata as 22.15 horas. E en seis servizos ao día de luns a domingo, esta liña contará con paradas na Pobra, Boiro e Rianxo, e tamén nos hospitais de Santiago. Incorpórase unha nova liña comarcal entre Aguiño e Rianxo, de luns a venres laborables, a liña ofrecerá 60 servizos ao día e nas fins de semana e festivos, 36.
