O alcalde de Arzúa reclama á Xunta unha intervención urxente no CEIP Arzúa

Xoán Xesús Carril pide á Consellería de Educación que mellore de forma inmediata as instalacións do centro

Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa

Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa / Cedida

Arzúa

O alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, vén de dirixirse formalmente á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para solicitar unha reunión co conselleiro, Román Rodríguez. O obxectivo é trasladarlle, en nome da comunidade educativa, das familias e da veciñanza, «a necesidade dunha actuación inmediata que garanta a renovación integral do CEIP Arzúa».

A carta recolle as demandas do profesorado, do alumnado e da ANPA, así como das familias e da veciñanza, que teñen expresado reiteradamente a súa preocupación polo estado das instalacións. O Concello, como administración máis próxima, suma a súa voz a estas peticións para esixir que se poña fin a unha situación insostible. Esta decisión conta ademais co respaldo unánime da Corporación municipal, que aprobou en Pleno a solicitude de melloras para o centro.

Segundo recolle o escrito, as deficiencias do centro inclúen: «humidades persistentes en aulas e zonas comúns, cubertas e canalizacións deterioradas, problemas graves no sistema de calefacción, mobiliario inseguro, baños e salón de actos en mal estado, así como carencias en accesibilidade e seguridade». Estas condicións tradúcense en «aulas frías no inverno, dificultades de ventilación e espazos pouco adaptados para unha atención pedagóxica en condicións».

O alcalde defende o ensino público e subliña que «a Xunta de Galicia debe asumir as súas responsabilidades co ensino público en Arzúa», lembrando que estas melloras son urxentes para garantir a seguridade e a calidade educativa.

