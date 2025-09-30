O BNG de Ames denuncia que a especulación residencial trasladouse aos alugueres
Así o dixeron nunha xornada sobre vivenda no Milladoiro na que expertos e asistentes debateron sobre a situación actual
Consideran que solucionar o problema habitacional pasa por recoñecer que este é un dos principais problemas de Galicia
Acadar unha vivenda accesible en condicións adecuadas para todas as persoas é un dos principais obxectivos que se marcou o BNG de Ames, un interese que levou aos nacionalistas a organizar este pasado sábado 27 unha xornada sobre vivenda no Milladoiro na que expertos e asistentes debateron sobre a situación actual e o modelo de futuro.
Explicouse que xa pasaron 18 anos dende a burbulla inmobiliaria e a problemática da vivenda non se arranxou, só mudou, agora a presión e a especulación trasladouse do mercado de compra-venta ao mercado de alugueiro. Púxose tamén de manifesto que os barrios e lugares como o Milladoiro foron os espazos máis abandonados polas administración e que se debería tratar de evitar precisamente as estigmatizacións, facendo alí actividades, eventos, para que se perda esa visión.
E avogaron por intervir sobre o espazo público, porque o construído é o que é, pero no viario público, nas rúas nas prazas, si que é posible facer intervencións: reducir carrís, ampliar as beirarrúas, dar máis prioridade ao peón, introducir máis verde. Unha rúa pode cambiar moito cos mesmos edificios, se lle das outro deseño, pos outro mobiliario, outros pavimentos e sobre todo con vexetación.
Dende o Bloque de Ames consideran que solucionar o problema habitacional pasa por recoñecer que este é un dos principais problemas do país. “Seguiremos traballando firmemente, en Ames e en todo o país, sendo conscientes de que hoxe vivimos unha das peores crises de acceso á vivenda, convertida ademais no maior mecanismo de desigualdade social porque aumenta a brecha entre as persoas que menos teñen e as que dispoñen de máis patrimonio. Queremos un fogar digno para tódolos galegos e galegas”, conclúe a voceira do BNG de Ames Escarlata Pampín.
A actividade tamén contou coa participación de María José Piñeira Mantiñán, docente e investigadora do Idega; Carlos Alberto García Novio, avogado especialista en Urbanismo; Iago Lestegás Tizón concelleiro de Urbanismo, vivenda e cidade histórica de Santiago de Compostela; e José Antonio Abelenda Vila, secretario da Plataforma Sol Naciente. Celebrada na Casa da Cultura do Milladoiro, e moderada por Manel Pardo, na xuntanza tratáronse diversos aspectos relacionados con esta grave problemática, como a vivenda baleira, a falta de parque público de vivendas, o uso de vivendas turísticas e as dificultades que ten a xente moza e a xente traballadora para acceder a un fogar digno.
