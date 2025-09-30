La Real Academia Galega de Ciencias premia a investigadores de Brión y Cee

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) acaba de reconocer con sus Medallas de Investigación a cinco científicos y científicas gallegos en activo de las universidades da Coruña y la de Vigo. Y entre ellos, están Francisco J. Blanco García (Cee, 1963) en la sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde como referente internacional en Reumatología, y Carmen Veiga Barbazán (Brión, 1969), que obtuvo el distintivo Antonio Casares Rodríguez, sección Química e Xeoloxía, por sus aportes en Biología ambiental orientados al tratamiento de las aguas residuales.

Esta distinción valora «as traxectorias singulares e consolidadas en investigación, desenvoltas en Galicia, ademais de fomentar a promoción da ciencia e a tecnoloxía galegas», y la entrega de los galardones tendrá lugar en el acto académico de celebración del Día da Ciencia en Galicia, el próximo 8 de octubre en Santiago.

Junto a los ya mencionados, también han sido agasajados con medalla, en este caso la denominada Domingo García-Sabell, Laura Carballo (Marín, 1971), en calidad de referente del Derecho laboral marítimo internacional; Juan María Pou (A Guarda, 1963), con la medalla Isidro Parga Pondal, sección de Ciencias Técnicas, en calidad de investigador principal del grupo que estudia las aplicaciones industriales del láser; y Nieves Rodríguez (A Coruña, 1957), medalla Enrique Vidal Abascal, por su experiencia en el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Testimonio de los premiados

En cuanto a los científicos nacidos en la comarca compostelana, Blanco García, merecedor de la medalla bautizada en honor a Ángeles Alvariño González, se refería a que «para min é unha honra inmensa, un recoñecemento a unha traxectoria persoal e, sobre todo, ao traballo do meu grupo de investigación GIR-S, formado por un gran número de excelentes investigadores, compañeiros reumatólogos e pacientes que compartiron comigo esta aventura científica. Esta Medalla reforza o modelo de investigación construído en torno ao triángulo UDC-INIBIC-CHUAC, que xa demostrou ofrecer excelentes resultados na xeración de coñecemento e na súa aplicación clínica», aporta.

Y, a su vez, María del Carmen Veiga reseñaba que «para min este premio supón o recoñecemento a unha traxectoria profesional dedicada ao desenvolvemento de procesos avanzados de biotecnoloxía ambiental. O meu traballo céntrase na valorización de contaminantes presentes en augas, gases e residuos mediante biorefinería. Estes procesos contribúen á economía circular e á protección do medio, ofrecendo solucións innovadoras para a xestión sostible dos recursos» .

La RAGC promueve «a ciencia e a tecnoloxía e a súa influencia na Sociedade, difundindo a cultura e os valores científicos».