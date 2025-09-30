La Real Academia Galega de Ciencias premia a investigadores de Brión y Cee
Entre los cinco reconocidos está Carmen Veiga, por sus aportación en Biología ambiental
Francisco J. Blanco recibió el espaldarazo como referente internacional en Reumatología
La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) acaba de reconocer con sus Medallas de Investigación a cinco científicos y científicas gallegos en activo de las universidades da Coruña y la de Vigo. Y entre ellos, están Francisco J. Blanco García (Cee, 1963) en la sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde como referente internacional en Reumatología, y Carmen Veiga Barbazán (Brión, 1969), que obtuvo el distintivo Antonio Casares Rodríguez, sección Química e Xeoloxía, por sus aportes en Biología ambiental orientados al tratamiento de las aguas residuales.
Esta distinción valora «as traxectorias singulares e consolidadas en investigación, desenvoltas en Galicia, ademais de fomentar a promoción da ciencia e a tecnoloxía galegas», y la entrega de los galardones tendrá lugar en el acto académico de celebración del Día da Ciencia en Galicia, el próximo 8 de octubre en Santiago.
Junto a los ya mencionados, también han sido agasajados con medalla, en este caso la denominada Domingo García-Sabell, Laura Carballo (Marín, 1971), en calidad de referente del Derecho laboral marítimo internacional; Juan María Pou (A Guarda, 1963), con la medalla Isidro Parga Pondal, sección de Ciencias Técnicas, en calidad de investigador principal del grupo que estudia las aplicaciones industriales del láser; y Nieves Rodríguez (A Coruña, 1957), medalla Enrique Vidal Abascal, por su experiencia en el procesamiento de grandes volúmenes de datos.
Testimonio de los premiados
En cuanto a los científicos nacidos en la comarca compostelana, Blanco García, merecedor de la medalla bautizada en honor a Ángeles Alvariño González, se refería a que «para min é unha honra inmensa, un recoñecemento a unha traxectoria persoal e, sobre todo, ao traballo do meu grupo de investigación GIR-S, formado por un gran número de excelentes investigadores, compañeiros reumatólogos e pacientes que compartiron comigo esta aventura científica. Esta Medalla reforza o modelo de investigación construído en torno ao triángulo UDC-INIBIC-CHUAC, que xa demostrou ofrecer excelentes resultados na xeración de coñecemento e na súa aplicación clínica», aporta.
Y, a su vez, María del Carmen Veiga reseñaba que «para min este premio supón o recoñecemento a unha traxectoria profesional dedicada ao desenvolvemento de procesos avanzados de biotecnoloxía ambiental. O meu traballo céntrase na valorización de contaminantes presentes en augas, gases e residuos mediante biorefinería. Estes procesos contribúen á economía circular e á protección do medio, ofrecendo solucións innovadoras para a xestión sostible dos recursos» .
La RAGC promueve «a ciencia e a tecnoloxía e a súa influencia na Sociedade, difundindo a cultura e os valores científicos».
