Setas, rutas teatralizadas y hierbas medicinales en Ames

El Aula da Natureza de Ames presenta su programación de otoño, con el edil Javier Antelo y la técnica Patricia Reboreda.

Así, este mes habrá, el sábado 4 de octubre, la ruta teatralizada O segredo do Andoriña, desde Tapia a las 10.30 horas y con buses. Ya el domingo 5, de 10.00 a 14.00 horas, salida Ás voltas cos cogomelos, con 40 plazas, y que volverá el19 y ese mes y 30 de noviembre. El día 10 de octubre, muestra en la Casa da Cultura de Bertamiráns de plantas medicinales (de 16.00 a 21.00 horas), más salida al campo para reconocerlas el día 11, de 11.00 a 14.00 h. y con bus. Asimismo, siguen los talleres matutinos de Cociña de Outono con personal de Dolci e Bambini (18 de octubre y 22 de noviembre).

Los interesados pueden anotarse o recabar datos a través del email (auladanatureza@concellodeames.gal).