REDES SOCIALES
El SOS de un niño con autismo de O Milladoiro para tratar de recuperar su tablet perdida
Su madre explica que "es muy importante para él, es lo único que lo tranquiliza en sus horas libres"
Un pequeño con autismo llamado Liam, residente en O Milladoiro, acaba de lanzar un SOS a través de las redes sociales para tratar de encontrar una tablet que perdió el pasado domingo en el terraza de un local hostelero de la localidad amesana.
El mensaje, publicado por su madre en el popular grupo de Facebook 'O Milladoiro para vivir', el cual cuenta con más de 8.300 miembros, solicita la colaboración ciudadana para localizar este aparato electrónico que tal y como explica, "es muy importante para él por ser un niño con autismo, y su tablet es lo único que lo tranquiliza en sus horas libres".
Alguien preguntó por ella y se la llevó
Todo ocurrió este domingo en la terraza del conocido restaurante 'El rincón siciliano'. Al parecer, tras marcharse olvidando la tablet en el lugar y tal y como explica su progenitora después de haber consultado por la zona: "Alguien la depositó en el muro de la guardería que hay frente al local. Poco después pasó un chico y preguntó por ella. Finalmente, se la llevó".
Ahora, Liam y su madre piden ayuda a todo aquel que pueda tener información sobre el paradero de tablet, ya que, para el pequeño, es algo muy importante por el trastorno que sufre. Por eso, emplaza a cualquiera que pueda saber algo a ponerse en contacto con ella a través del mencionado grupo de Facebook.
