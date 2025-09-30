Traba pone un temporizador al nuevo Gobierno de Fisterra: "Alá eles"

El edil no adscrito de Fisterra, Francisco Martínez Traba, que el pasado 19 de agosto apoyó la moción de censura que desalojó de la Alcaldía a Áurea Domínguez (de Alternativa dos Veciños), de cuyo Gobierno formó parte), no ha esperado ni a los cien días de cortesía para tirar de las orejas (metafóricamente hablando) al nuevo regidor, el popular Luis Insua.

Traba ha activado (y con carácter retroactivo) un temporizador de 60 días. Es el plazo que da al nuevo Gobierno para cumplir el primero de los 22 compromisos que ambos adquirieron para presentar la moción de censura:«la regularización de la situación del servicio municipal de Urbanismo».

Un primer compromiso que, según el edil no adscrito, «o PP xa está máis preto de incumprilo que de cumprilo».

La advertencia: «Alá eles»

«Luis Insua e os seus compañeiros e compañeiras do grupo municipal do PP de Fisterra deben elixir entre cumprir co acordado connosco, que é axustarse e cumprir as leis, ou facer o mesmo que fixeron gobernos antecesores (tamén do Partido Popular), que non foi outra cousa que saltar e vulnerar as leis, cometendo todo tipo de irregularidades e ilegalidades», señaló Francisco Martínez Traba. «Ou unha cousa ou outra: alá eles», añade a renglón seguido.

La exigencia del edil no adscrito «para acabar coas contratacións irregulares e/ou ilegais de arquitectos» consiste en llevar a pleno en un plazo de 60 días, a contar desde la aprobación de la moción del censura (el pasado 19 de agosto) la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para la creación del puesto de arquitecto municipal.

Al respecto, el alcalde, Luis Insua, dijo, en declaraciones a este diario, que «estanse realizando os trámites nesa liña», pero que «primeiro é preciso cubrir a praza de maneira interina (realizando previamente as pertinentes probas)». «Os compromisos asinados con Martínez Traba vanse ir cumprindo», asegura el mandatario de Fisterra.

Por otra parte, el regidor dice que en estas primeras semanas de su mandato está «poñendo ao día expedientes atrasados».

Propuestas para el escudo y la bandera del municipio

Insua lamentó que el Concello «perdese varias subvencións por deixadez de funcións do anterior Goberno local, pois nalgúns casos nin se contestaron requirimentos, como o caso dunha axuda para o Museo da Pesca».

Asimismo, el regidor anunció que la Comisión de Heráldica trabaja ya en la elaboración de propuestas para dotar a Fisterra de escudo y bandera.

El edil José Marcote, del PSOE, presentó su renuncia

Pero la actualidad municipal en Fisterra pasa también por la dimisión del portavoz del PSOE en la Corporación, el exregidor José Marcote, quien renunció a su acta de edil. En principio, su escaño sería ocupado por la siguiente en la lista electoral del PSOE, Rocío Mariño (salvo que decidiese renunciar), quien fue edil de Servizos Sociais.

José Marcote se marcha tras 18 años en la Corporación municipal (ocho de ellos como alcalde) pero asegura que seguirá vinculado a la política.