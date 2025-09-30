El transporte por carretera trae sus novedades hasta Silleda en noviembre
Será el escaparate de las principales empresas, carroceras y firmas de industria auxiliar
Para su organización aúnan esfuerzos Confebus y ExpoBus Iberia del día 20 al 22
La Confederación Española de Transporte en Autobús, Confebus, y la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, ExpoBus Iberia, han acordado aunar esfuerzos y celebrar la cuarta edición del certamen, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en el recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, para lo que han suscrito un convenio de colaboración para contribuir al impulso del sector del transporte de viajeros por carretera a través del ferial.
Este acuerdo, que se suma al suscrito con otras importantes agrupaciones sectoriales, sitúa a ExpoBus como un referente para empresas y profesionales, además de seguir consolidando un evento con «una magnífica propuesta», aporta la organización. En este sentido, durante tres días conformará un gran escaparate con presencia de las principales empresas fabricantes y carroceras del sector del autobús, además de numerosas compañías relacionadas con la industria auxiliar, las cuales mostrarán a las empresas de transporte y sus profesionales las últimas novedades en vehículos, equipamiento, sistemas, servicios o soluciones tecnológicas para sus flotas.
Además, sus actividades incluyen desde jornadas sobre las problemáticas del sector o sus retos de futuro hasta un circuito de pruebas para testar modelos, muestra o premios.
