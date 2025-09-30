O Concello de Vimianzo vén de poñer en marcha as obras de humanización do segundo tramo da rúa Castelao. A intervención, cun orzamento de 213.278 €, abrangue o tramo comprendido entre a avenida de Fisterra e a rúa Evaristo Martelo, na que se manterá a circulación normal no tempo no que se executen os traballos.
O proxecto dá continuidade á primeira fase, rematada en maio.
Procederase á repavimentación integral da zona, ampliando o espazo destinado aos peóns. Ademais, crearanse zonas específicas para os peóns, puntos de carga e descarga e zonas verdes.
Un dos cambios máis destacados será a modificación do eixo da rúa, que pasará a ser sinuoso, pero non demasiado pronunciado, de xeito que permita reducir a velocidade dos vehículos ao acceder dende a AC-552.
O novo pavimento contribuirá á nova imaxe do espazo, xa que se empregará lousa de formigón para a circulación de vehículos, adoquín para áreas de estar ou de carga e descarga e lousas de granito para os espazos peonís, sen diferenzas de altura entre ningún deles, garantindo así unha maior accesibilidade.
As obras inclúen tamén a renovación das redes de servizos e a instalación de luminarias suspendidas, deixando preparada a canalización para unha futura iluminación baixa.