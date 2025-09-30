Volverán as Xornadas Homenaxe a Valle-Inclán na Pobra
Concello e Xunta colaboran na XXVII edición para poñer en valor a figura do escritor galego
El Correo Gallego
O Concello da Pobra do Caramiñal e a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Cultura, volverán xuntar esforzos para celebrar as XVII Xornadas Homenaxe a Valle-Inclán, destacando a figura de Ramón María del Valle-Inclán.
O convenio de colaboración formalizárono o alcalde, José Carlos Vidal, a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, coa presenza do director do Museo Valle-Inclán, Antonio González Millán.
Segundo explica a concelleira de Cultura, «esta actividade ten unha gran tradición e, tras 27 anos, está xa consolidada dentro da programación anual da Pobra», e anima á cidadanía a participar para coñecer máis «sobre a historia de Valle-Inclán que é, en definitiva, parte da nosa historia como municipio».
O programa desenvolverase durante o mes de outubro e incluirá un amplo número de propostas de diferentes xéneros, dirixidas a veciños e veciñas de distintas idades, co obxectivo de afondar e poñer en valor a obra e a figura do autor galego.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- Ames inspeccionará la pensión de la Rúa da Cruxa de Milladoiro como urgen los vecinos
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago
- A organización dos primeiros 'narcotripulantes' detidos en Galicia estaba asentada en Outes
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón