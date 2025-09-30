Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Volverán as Xornadas Homenaxe a Valle-Inclán na Pobra

Concello e Xunta colaboran na XXVII edición para poñer en valor a figura do escritor galego

Dende a esquerda: Anxo Lorenzo, Patricia Lojo, José Carlos Vidal e Antonio González Millán

A Pobra do Caramiñal

O Concello da Pobra do Caramiñal e a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Cultura, volverán xuntar esforzos para celebrar as XVII Xornadas Homenaxe a Valle-Inclán, destacando a figura de Ramón María del Valle-Inclán.

O convenio de colaboración formalizárono o alcalde, José Carlos Vidal, a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, coa presenza do director do Museo Valle-Inclán, Antonio González Millán.

Segundo explica a concelleira de Cultura, «esta actividade ten unha gran tradición e, tras 27 anos, está xa consolidada dentro da programación anual da Pobra», e anima á cidadanía a participar para coñecer máis «sobre a historia de Valle-Inclán que é, en definitiva, parte da nosa historia como municipio».

O programa desenvolverase durante o mes de outubro e incluirá un amplo número de propostas de diferentes xéneros, dirixidas a veciños e veciñas de distintas idades, co obxectivo de afondar e poñer en valor a obra e a figura do autor galego.

