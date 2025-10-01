Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Volve o Galetiktokers a Ames, desta volta para todas as idades

Os premios buscan fomentar a creación de contidos en galego

Presentación do certame Galetiktokers no anfiteatro do Milladoiro

Presentación do certame Galetiktokers no anfiteatro do Milladoiro / CEDIDA

Ames

Volven os Galetiktokers. O certame que organiza o Concello de Ames para motivar á mocidade a crear e divulgar contidos en galego chega este ano á súa sexta edición cunha novidade moi destacada: a que comezou sendo unha iniciativa destinada á xente nova ábrese este ano a participantes de todas as idades.

O certame Galetiktokers inspírase nos vídeos curtos da rede social Tik Tok, a aplicación estrela entre as persoas máis novas.

En total, repartiranse 1.800 euros en premios. Serán seis distincións de 300 euros cada unha.

A presentación da sexta edición do certame que organizan os departamentos de Mocidade e Normalización Lingüística de Ames celebrouse este luns no anfiteatro do Milladoiro. Alí estiveron o alcalde amesán e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García; a concelleira de Educación e Mocidade, Carmen Porto; a técnica do departamento de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras, e Lucía Ferro, colaboradora de dito departamento; a técnica do departamento de Mocidade, Pili Villaverde; e Miguel Lesta, un dos gañadores da pasada edición do certame e creador de contido. 

"Que vexan que o galego é divertido"

"O máis importante desta iniciativa é a defensa da nosa lingua e que as redes se enchan de participación e vídeos en galego. É importante que se vexa que en galego podes perfectamente crear contidos e que ademais hai espazos onde se poden ver as túas creacións, os teus vídeos. Ninguén debe de ter vergoña por crear contido para a rede en galego, ao contrario”, salientou Blas García.

Pola súa banda, a edil de Mocidade, Carmen Porto, resaltou que “este certame serve non só para promover o uso do galego, senón para potenciar a creatividade dos mozos, e non tan mozos. Que se inspiren, cren contido, que o pasen ben e que empreguen a lingua galega. Como xa dixemos noutras ocasións, é labor da administración promover o uso do galego e intentar que non se perda algo tan noso como é a nosa lingua”.

Cartel de presentación da sexta edición do certame Galetiktokers

Cartel de presentación da sexta edición do certame Galetiktokers / CEDIDA

"A miña intención é que vexan que o galego é divertido e que podemos facer cousas que nos interesan con el”, engadiu Miguel Lesta para animar á participación no certame.

Poden participar mozos e mozas a partir dos 13 anos, repartidos en dúas categorías en función da idade. A primeira categoría inclúe á rapazada dos 13 aos 17 anos (ambas as idades incluídas) e a segunda engloba ás persoas a partir dos 18 anos, sen límite de idade. Ao igual que en edicións anteriores, pode participar calquera persoa, sen ter que ser veciño ou veciña do concello.

Vídeos de ata 1 minuto

Os vídeos creados para a sexta edición de Galetiktokers teñen que estar en lingua galega e deben ser de creación propia, empregando a aplicación TikTok ou a sección Reels de Instagram, cunha duración da peza audiovisual de entre 15 e 60 segundos. Será obrigatorio que a lingua teña presenza, xa sexa de xeito oral, escrito ou musical.

A temática é libre, pero non se admitirán vídeos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.

O prazo para inscribirse rematará o 30 de outubro.

