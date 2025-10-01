Todos los bomberos coruñeses tienen vehículo para rescate en altura con la dotación de autoescalas para Arzúa y As Pontes

El Consorcio Provincial para a Prestación do Servizo Contraincendios e de Salvamento da Coruña acaba de hacer entrega de los dos últimos camiones para rescate en altura, con autoescala de 32 metros, con los que se completa la dotación de los parques de la provincia, al respecto, tras su cesión a los bomberos de Arzúa y As Pontes.

Así lo recordaba el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recordando que la Xunta y Diputación coruñesa integran dicho consorcio al 50%. En cuanto al coste, el de los dos nuevos camiones, supuso una inversión de 330.000 €. Acudió al acto, desarrollado en el parque de bomberos de Carballo, junto al presidente provincial, Valentín González, y el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.

En concreto, los vehículos se destinan a la sede de Arzúa, que también atiende a los ayuntamientos de Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Sobrado, Toques, Touro y Vilasantar; pero también a la de As Pontes de García Rodríguez, que incluye a los municipios de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume, San Sadurniño y As Somozas.

Los nuevos camiones sirven principalmente para labores de salvamento y rescate, así como de plataforma de trabajo para alturas de hasta 32 metros. Entre otras características, el equipo está montado sobre una torre que permite giros de 360º y cuenta con accionamiento hidráulico. En la parte final de los tramos dispone de una cesta desmontable para facilitar las tareas de los profesionales. Esta plataforma puede soportar unos 270 kg y albergar la tres personas, además de disponer de armarios para material y equipo auxiliar y de un soporte específico para desplegar una camilla. Calvo recordó que la competencia contraincendios es municipal, pero la Xunta aportó 16 millones a los consorcios y 28 a los GES y Protección Civil.