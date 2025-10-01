Doce ofertas para redactar o proxecto de 73 vivendas de promoción pública en Carballo
A Xunta prevé investir 14 millóns de euros na construción
A Xunta vén de recibir 12 ofertas de empresas para a redacción dos proxectos básico e de execución e da dirección de obra para a construción dun edificio de promoción pública para 73 vivendas en Carballo, nunha parcela cedida polo Concello.
Situada na rúa Médico José Manuel Lado, a parcela conta cunha superficie de 1.998 metros cadrados e a redacción do proxecto e dirección de obra do inmoble saíu a licitación por un importe de 549.708 €.
O investimento total estimado que fará a Xunta nesta actuación, que abordará a través da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, é de 14 M€.
A cesión desta parcela por parte do Concello á Xunta foi aprobada polo Consello da Xunta o 4 de agosto e materializouse a finais dese mes, no marco da colaboración que a Administración autonómica está a manter cos concellos para acadar máis solos onde construír vivenda pública. Neste senso, xa se acadaron acordos, ademais de Carballo, coas administracións locais de Lugo, Pontevedra, A Coruña, Vilagarcía, Ames, Lalín, Teo, Narón, A Estrada, Mos e San Cibrao das Viñas.
A Xunta está a redobrar esforzos para facilitar o acceso á vivenda, centrados na construción, rehabilitación e desenvolvemento de solo. En canto á construción de nova vivenda pública, o Goberno galego conta con preto de 3.000 fogares en marcha, en diferentes fases de tramitación.
