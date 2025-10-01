MOBILIDADE
Dúas novas sendas peonís en Laxe
Convocados os actos de expropiación para o 24 de outubro e o 28 de novembro
A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria para este mes de outubro e o vindeiro mes de novembro dos actos expropiatorios necesarios para executar novas sendas peonís na estrada AC-433, no concello de Laxe.
As obras, que suporán un investimento de máis de 900.000 €, permitirán a construción de dous novos tramos de sendas peonís: un primeiro que parte do núcleo de Castrelo uníndose coa senda xa executada en Serantes; e un segundo, que enlaza este núcleo co de Laxe.
Os actos para o levantamento de actas previas terán lugar o próximo día 24 de outubro, das 10.30 ás 11.00 horas no salón de plenos do Concello de Laxe. A formalización das actas de ocupación levarase a cabo o 28 de novembro, tamén no concello, das 10.30 ás 10.45 horas.
A intervención
Estes itinerarios, que se desenvolverán pola marxe dereita da AC-433, suman unha lonxitude total de 1.903 metros. Prevese un primeiro tramo de senda situado preto de Castrelo, no punto quilométrico 10+494, que finalizará no inicio da senda existente en Cabanas, no punto 11+076.
O segundo tramo permitirá a conexión entre Cabanas e Finllido, discorrendo entre os puntos 11+731 e 12+428. Neste treito prevense dúas zonas de aparcamentos.
Con estas actuacións, que terán un prazo de execución de 12 meses, o departamento que dirixe María Martínez Allegue dálle continuidade aos itinerarios executados entre os anos 2022 e 2023 na AC-433 en Soesto e Serantes, conformando así un itinerario continuo e seguro para os peóns.
Este proxecto incluíuse na segunda fase do Plan de Sendas en estradas autonómicas, e prevese que sexa cofinanciado con fondos europeos FEDER 21/27.
