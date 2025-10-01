Nuevos establecimientos de la comarca acaban de recibir el diploma que acredita su formación en el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, Sicted. Se trata de viajes Viandotreks y el guía turístico Guía da Amaia, de Ames; el alojamiento de turismo rural A Casa do Folgo, de A Baña; la cafetería Codia Sacra, la panadería Fachal y el alojamiento turístico Casa Bela II, de Boqueixón; el Museo Terras do Xallas, de Santa Comba; la Casa Cañotas de Val do Dubra; y el Bar Barreiro, el Fogar do Ulla, así como A Casa de Abaixo, de Vedra.

Fueron un total de 34 profesionales –los otros 23 son de empresas que renovaron su compromiso– de establecimientos y servicios vinculados al turismo, en una iniciativa que el GDR Terras de Compostela, entidad gestora del geodestino Terras de Santiago, impulsa esta iniciativa desde 2019 «coa idea de facer da calidade a súa marca diferencial á hora de atraer e fidelizar visitantes aos concellos rurais que aglutina», reseñan los técnicos. Concretamente, el aprendizaje reconocido se llevó a cabo en 2024.

En total, y tras siete ediciones formativas que llevaron a buen puerto, son ya más de setenta los profesionales del sector turístico de la zona que superaron los estándares marcados por el Sicted. “Nun contexto de turismo masificado e moi competitivo, o que queremos tanto nós como os establecementos da zona que se suman a este selo de calidade é diferenciarnos como un destino recoñecido pola súa excelencia”, aportaba Guarina Rey, presidenta de Terras de Compostela.

Autoridades

Rey recordó en el teense Hotel Congreso, y en presencia del director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo; y el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, que el GDR Terras fue el primero de la provincia en promover este tipo de formación, incidiendo de igual manera en que la meta pasa por trabajar por un turismo sostenible que actúe como motor económico. Y para ello, defiende el trabajo en equipo: “Queremos atraer e fidelizar visitantes e queremos tamén incrementar a rendibilidade do noso sector turístico. Traballar xuntos é fundamental e precisamente esta formación do Sicted facilitou que, ao longo destes últimos anos, diferentes empresas turísticas puidesen intercambiar aprendizaxes e experiencias para ser mellores cada día”, sostuvo la también edil.

Y Calvo recalcó la «aposta pola calidade e a excelencia en cada un dos servizos que se ofrecen» para hacer de los concellos de este entorno «un referente turístico».