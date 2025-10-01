Exigen una mejor señalización tras las caídas y atropellos en las obras para humanizar O Milladoiro
El Partido Popular también demanda hacerla extensiva a otras zonas
Reclaman controles de velocidad en Muíño Vello y Rúa do Rego
Los populares de Ames vuelve exigir una mejor señalización en las obras de Milladoiro, tras presentar un escrito esta semana reiterando una demanda del pasado 2 de abril
«O PP quere deixar claro que, despois de cinco meses desde un primeiro escrito exixindo que se mellore a sinalización das obras de humanización do Milladoiro, non ten constancia de que durante todo este tempo se levase a cabo ningunha reorganización das sinalizacións téndose producido numerosos percances», como caídas o el atropello de dos perros.
La formación que lidera Oliva Agra solicitaba que se señalizaran de forma adecuada los tramos en los que se están llevando a cabo obras, con especial incidencia en la mayor de las urbes maianas, en pro de la seguridad. Asimismo, reclamaba controles de velocidad puntuales en la avenida do Muíño Vello y en la Rúa do Rego, pero. «a resposta por parte do goberno municipal deixou todas estas peticións no aire. Por unha banda explicou que iba dar traslado á empresa que realiza as obras a petición da mellora da sinalización e por outro lado aclaraba que os controis de velocidade xa se estaban a realizar de xeito habitual».
Ahora, el PP «volve insistir, despois dos dous últimos accidentes no Milladoiro nos que un home de 67 anos resultou ferido ó caer coa súa moto na avenida Rosalía de Castro, afectada polas obras de humanización» del Gobierno.
