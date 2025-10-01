La exvicepresidenta Carmen Calvo acerca su obra sobre el feminismo a los padroneses
Estará en el auditorio municipal el próximo martes día 7
Organiza el Centro de Información á Muller Terras de Iria
La exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado, presentará en Padrón su libro 'Nosotras: el feminismo en la democracia'. Será el próximo martes 7 de octubre a las 17.00 horas en el auditorio municipal.
La obra ofrece una crónica feminista del siglo XXI, en la que Carmen Calvo aborda este movimiento a nivel estatal desde una perspectiva histórica y política de cara a analizar cuáles son los avances y cuáles los desafíos en materia de igualdad de género hoy.
Esta autora, que no duda en calificar la violencia de género como una masacre, pondrá sobre la mesa todos aquellos aspectos que son necesarios para conseguir la igualdad real. 'Nosotras' es un ensayo feminista divulgativo que parte de la propia trayectoria vital de su autora para reconocerse y reconocernos en otras muchas mujeres. Lejos de quedarse en el terreno teórico, este ensayo lanza propuestas de acción muy concretas y unidas a un terreno cotidiano en el que las mujeres de todas las edades puedan sentirse identificadas.
El acto, de entrada libre hasta completar aforo, en una actividad organizada por el CIM Terras de Iria, en colaboración con los concellos de Padrón, Rois y Dodro.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- El Obradoiro busca sustituto para Huskic tras su lesión y un ‘ex’ salta a escena
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Música en directo y tapas de autor con la cocina viajera de uno de los mejores chefs de Santiago
- La Universidad privada de Abanca crea un instituto de investigación en Santiago