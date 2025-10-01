Interés por los 'otros' alicientes turísticos de A Estrada a pie del Pazo do Oca

El conocido como el Versalles Gallego, el Pazo de Oca, uno de los emblemas turísticos de A Estrada, vuelve a mostrar su tirón entre las miles de personas que cada año se acercan para conocer sus jardines e interior. Y este verano, entre julio, agosto y la primera quincena de septiembre, fueron un total de 3.742 los visitantes que buscaron información en el departamento emplazado en la localidad que alberga el monumental palacio sobre los atractivos turísticos locales.

Así, el servicio se activó en Oca a mediados de julio. Y en esas primeras semanas de la temporada estival, fueron 788 las personas que se acercaron hasta ese punto de información turística. Seguidamente, en agosto, mes vacacional por excelencia, la cifra de consultas turísticas centradas en qué ver y hacer en el entorno estradense se elevó hasta las 2.188. Los datos, facilitados por el departamento municipal de Turismo, área que coordina el edil Óscar Rancaño, permiten también confirmar que hasta el 14 de septiembre fueron otros 766 los turistas que, llegados a pie del Pazo de Oca, se interesaron en este punto informativo.

Hay que destacar que, en virtud de un acuerdo con la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, los estradenses pueden visitar los jardines palaciegos gratuitamente, con solo mostrar su carné que los acredita como vecinos.