Padrón quiere cuatro viviendas sociales en la unitaria de Pazos

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, confirma la intención del gobierno padronés de transformar el edificio de la antigua escuela infantil de Pazos en hasta cuatro viviendas sociales. Para este fin, el Ayuntamiento encargó ya la redacción de un proyecto que permita «volver darlle vida e utilidade a este edificio que leva anos abandonado». Y todo ello ante el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra el inmueble.

Una imagen exterior d ela antigua escuela unitaria de Pazos, en Padrón / Concello

La antigua escuela de Pazos fue cerrada por la Xunta en el año 2017 y, desde esa fecha, permaneció sin actividad ni labores de mantenimiento, lo que aceleró el suyo deterioro. Hay que recordar que se trata de la unitaria con el edificio más grande de laslocales. Y teniendo en cuenta la carencia de vivienda social en Padrón, parece necesario volver a darle utilidad a espacios que hoy solo aportan una imagen de decadencia.

El proyecto contempla la posibilidad de albergar hasta 4 viviendas, dos en la planta baja y dos en el primer piso, o tres o dos si mantienen el uso público en parte del inmueble. De igual forma, fuentes municipales aclaran que «nunha próxima xira de xuntanzas do Goberno municipal coa veciñanza, o alcalde escoitará a opinión da veciñanza de Pazos a este respecto para que a actuación conte cun carácter participativo».