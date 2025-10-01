A Pobra licita a ampliación da escola unitaria de Santa Cruz

O Concello da Pobra do Caramiñal vén de sacar a licitación das obras para ampliar a escola unitaria de Santa Cruz de Lesón, coñecida como Escola da Granxa, co obxectivo de dispoñer dun novo espazo destinado á veciñanza e ás entidades culturais da parroquia. O proxecto, impulsado pola Concellería de Participación Veciñal, conta cun valor estimado de 103.346,81 euros.

A edificación actual, que cumpre 50 anos, dispón dunha superficie de 2.162 m² repartidos en dúas plantas e un módulo engadido na fachada norte. Actualmente, unha das aulas do centro está a ser empregada por unha entidade cultural, que debe solicitar autorización á Inspección Educativa e ao Consello Escolar para desenvolver a súa actividade. «Co incremento da superficie útil, garantirase a convivencia entre os usos educativos e sociais do centro», destacan dende o Concello.

O proxecto contempla a creación dunha nova edificación que acollerá actividades veciñais e culturais, así como reunións da comunidade. Tamén se habilitará unha zona de despacho e dous aseos. «Buscamos que a parroquia poida contar cunha dependencia pensada para o encontro, a convivencia e o desenvolvemento de todo tipo de actividades culturais, educativas e recreativas», subliñan desde a Concellería de Participación Veciñal.

O prazo de presentación de ofertas estará aberto ata o 15 de outubro ás 23.59 horas, e unha vez se asine a acta de replanteo, as obras desenvolveranse nun período estimado de oito meses.