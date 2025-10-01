Pontón empraza a Rueda a garantir docentes para alumnado con necesidades especiais no CEIP Ana María Diéguez
A líder do BNG denuncia ameazas ás familias e reclama solucións inmediatas para garantir tres docentes e un orientador no centro de Rianxo
El Correo Gallego
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, emprazou o Goberno de Rueda a «deixar de lado as ameazas» e a aportar solucións para que o alumnado con necesidades educativas especiais do CEIP Ana María Diéguez de Rianxo reciba a atención «que precisan, que merecen e á que teñen dereito».
«Non estamos falando de luxos nin privilexios», advertiu Pontón, preguntándose «de verdade con 13.000 M€ de orzamento o Executivo do PP non é capaz de garantir que este alumnado teña os tres docentes que precisa?».
Pontón trasladou o apoio do BNG ás reivindicacións da Asociación de Nais e Pais (ANPA) do centro, coas que mantivo un encontro para analizar a atención ás nenas e nenos con necesidades específicas de apoio educativo, ás que a Consellería de Educación lles nega o profesorado de Pedagoxía Terapéutica (PT) e Audición e Linguaxe (AL). «É impresentable que o Goberno de Rueda, en lugar de poñer a disposición das familias e do centro educativo unha solución, teña a indecencia política de ameazar as nais e pais con accións legais a través das familias», declarou tras a reunión, á que tamén asistiron a deputada Rosana Pérez e a portavoz de Ensino, Cristina Fernández.
A líder do BNG considerou igualmente «impresentable» que as familias se vexan obrigadas a saír á rúa «pelexando e mobilizándose» para que os seus fillos e fillas conten cos medios suficientes para ser atendidos. No caso do centro de Asados, resultaría imprescindible que a Consellería incremente o cadro de persoal contratando a tempo completo un docente de PT, outro de AL e un orientador.
Afondando na cuestión, Pontón insistiu en que o que están a pedir as familias desde a ANPA non é un luxo, senón unha cuestión de xustiza, polo que reclamou ao Executivo de Rueda «unha rectificación inmediata», que os populares poderían comezar a demostrar apoiando a iniciativa que o BNG defenderá no Parlamento sobre o centro.
