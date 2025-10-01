Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontón reforza o apoio do BNG a Luís Pérez fronte á moción de censura en Ribeira

A portavoz nacional do BNG asegura que o partido non permitirá que “bochornosas” estratexias do PP frenen o ascenso do Bloque e destaca o labor do rexedor en favor da maioría.

Foto do encontro en Cangas

Foto do encontro en Cangas / Cedida

Ribeira

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, trasladou hoxe en Cangas o apoio incondicional do Bloque ao alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, nun acto no que o rexedor recibiu a ovación de todos os alcaldes e cargos institucionais do partido presentes.

Pontón denunciou a moción de censura anunciada polo PP contra Pérez Barral, asegurando que se trata dunha acción realizada «con nocturnidade» e na que «evidentemente hai intereses escuros». Segundo a líder nacionalista, «o PP sabe que está nun ciclo descendente e está disposto a todo para tentar paralo, pero non vai frear ao Bloque».

O apoio a Luís Pérez foi destacado como exemplo do recoñecemento ao seu labor como rexedor. Pontón subliñou que se trata dun alcalde que «goberna a favor da maioría» do Concello, destacando o seu compromiso co benestar da veciñanza e co desenvolvemento local.

Durante o acto, o alcalde Pérez Barral agradeceu o respaldo e recibiu o recoñecemento de todos os asistentes, nunha demostración de cohesión do partido fronte ás accións do PP.

Pontón tamén aproveitou para subliñar que o BNG aposta por «estratexias de gobernanza compartida», defendendo os intereses do litoral e o sector produtivo fronte ás políticas especulativas e «bochornosas» que, segundo ela, o Goberno autonómico promove.

