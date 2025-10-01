CONCURSO
Premio Consumópolis para o IES Maximino Romero de Baio
O equipo Novamas creou vídeos de promoción do consumo responsable
O alumnado de segundo curso de FP Básica do IES Maximino Romero, de Baio (Zas), fíxose co terceiro premio do concurso de ámbito nacional Consumópolis, un certame orientado a fomentar o consumo responsable e a calidade de vida.
Zaira Calo, Joel Fernández, Javier Lema, Álvaro Rivera e Daniel Rojo son os integrantes do equipo Novamas que, baixo a coordinación do profesor Gonzalo de Castro-Acuña, se fixeron co premio na categoría C.
Crearon cinco vídeos nos que avalían a moda eco, para fomentar as compras en empresas que promoven a economía circular, a produción responsable e a reutilización de materiais; o marketing verde e os retos dos pequenos vendedores na promoción das placas solares; as etiquetas dos produtos; as compras verdes e os produtos locais; a suba da luz e o boom dos eólicos en Galicia.
