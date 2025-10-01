Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio Consumópolis para o IES Maximino Romero de Baio

O equipo Novamas creou vídeos de promoción do consumo responsable

Alumnos do IES Maximino Romero premiado no concurso Consumópolis.

Alumnos do IES Maximino Romero premiado no concurso Consumópolis. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

O alumnado de segundo curso de FP Básica do IES Maximino Romero, de Baio (Zas), fíxose co terceiro premio do concurso de ámbito nacional Consumópolis, un certame orientado a fomentar o consumo responsable e a calidade de vida.

Zaira Calo, Joel Fernández, Javier Lema, Álvaro Rivera e Daniel Rojo son os integrantes do equipo Novamas que, baixo a coordinación do profesor Gonzalo de Castro-Acuña, se fixeron co premio na categoría C.

Crearon cinco vídeos nos que avalían a moda eco, para fomentar as compras en empresas que promoven a economía circular, a produción responsable e a reutilización de materiais; o marketing verde e os retos dos pequenos vendedores na promoción das placas solares; as etiquetas dos produtos; as compras verdes e os produtos locais; a suba da luz e o boom dos eólicos en Galicia.

