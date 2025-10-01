A XEA e o Concello de Ames convocan a quinta edición do concurso de fotografía “Enfoca Ames”
O prazo de participación permanecerá aberto ata o 2 de novembro
El Correo Gallego
A Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) e o Concello de Ames presentaron esta mañá a quinta edición do concurso de fotografía “Enfoca Ames”, unha iniciativa que busca achegar á veciñanza aos lugares máis emblemáticos do municipio, poñendo en valor o seu patrimonio natural, histórico e cultural. A presentación tivo lugar no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, coa presenza do alcalde de Ames, Blas García, o concelleiro de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo, así como representantes de XEA, entre eles o presidente Ramón Cordido e o vogal Jorge López.
O alcalde destacou que «este certame naceu dende un principio para colaborar con XEA desde unha perspectiva diferente, neste caso a través dunha actividade cultural na que se consegue plasmar moitos lugares coñecidos, e non tan coñecidos, que temos aquí en Ames. Todas as fotos participantes serán expostas no local de XEA e a intención é de publicar un libro coas fotografías que foron participando ao longo destes anos no certame».
Pola súa banda, o concelleiro Antelo subliñou que «sempre se pode atopar unha boa foto en calquera sitio, polo que animo a toda á veciñanza a tirar fotografías, aínda que sexa co teléfono móbil. Temos un patrimonio cultural, histórico e natural moi bonito e fotografable».
O vogal de XEA, Jorge López, destacou o nivel crecente de participación, indicando que «cada edición imos tendo máis participación e o nivel é cada vez máis alto. Sempre hai fotos que sorprenden. Por exemplo, a fotografía gañadora do ano pasado, que é da Ponte Maceira, un lugar que todos temos en mente e visitamos algunha vez, e a fotografía gañadora ofreceu unha visión completamente distinta deste monumento. A pesar de que son sitios moi coñecidos».
As persoas participantes poderán presentar unha fotografía por cada unha das tres categorías existentes: paisaxe, que amosa espazos naturais ou transformados polo home; patrimonio, que recolle o patrimonio material (igrexas, cruceiros, pontes, muíños…) ou inmaterial (tradicións, verbenas, romarías…); e artística, na que se permite editar ou manipular a imaxe para conseguir un efecto máis subxectivo ou surrealista. A participación é gratuita, e as obras deberán enviarse xunto coa ficha de inscrición ao correo enfocames@gmail.com antes do 2 de novembro de 2025.
As fotografías seleccionadas serán expostas no local de XEA, situado na Rúa do Pedregal Nº4, e difundidas a través das redes sociais de XEA e do Concello de Ames. Ademais, algúns dos traballos premiados nas edicións anteriores poden verse nunha lona colocada nun edificio do centro de Bertamiráns.
O concurso contempla a entrega de tres premios por categoría, consistentes en cheques para gastar nos comercios asociados a XEA: 200 euros para o primeiro posto, 100 euros para o segundo e 75 euros para o terceiro. Ademais, as persoas galardoadas recibirán un obxecto conmemorativo creado especialmente por unha empresa local. Os resultados faranse públicos o 10 de novembro nas páxinas web de XEA e do Concello de Ames, e os premiados serán notificados por teléfono.
