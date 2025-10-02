Ames premia os mellores vídeos de tiktokers dende os 13 anos
Haberá seis galardóns de 300 euros cada un
A duración non superará o minuto de temática libre
Os departamentos de Mocidade e Normalización Lingüística de Ames organizan, por sexto ano consecutivo, o certame Galetiktokers, unha oportunidade para motivar á mocidade á creación e divulgación de contidos en galego. Neste caso, o modelo a seguir son os vídeos curtos da rede social TikTok, unha das aplicacións máis populares, sobre todo entre os máis novos. O importe total dos premios ascende a 1.800 euros, repartidos en seis premios de 300 euros cada un.
Nesta ocasión, calquera persoa a partir dos 13 anos poderá participar enviando o seu vídeo en galego ata o 30 de outubro, xunto con esta ficha de participación, ao enderezo electrónico galetiktokers25@gmail.com. Haberá seis premios de 300 euros cada un, que se repartirán nunha gala que terá lugar o 22 novembro do poresente ano 2025.
Os vídeos creados para a sexta edición de Galetiktokers teñen que estar en lingua galega e deben ser de creación propia, empregando a aplicación TikTok ou a sección Reels de Instagram, cunha duración da peza audiovisual de entre 15 e 60 segundos. Será obrigatorio que a lingua teña presenza, xa sexa de xeito oral, escrito ou musical.
A temática é libre, polo que poderán presentarse no concurso pezas relacionadas coa música, co humor, o baile, coa interpretación, co deporte ou con calquera outro tema.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- El Obradoiro busca sustituto para Huskic tras su lesión y un ‘ex’ salta a escena
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Música en directo y tapas de autor con la cocina viajera de uno de los mejores chefs de Santiago