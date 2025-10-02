Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andainas, foliada, cocido, charlas, música e festa de Samaín en Muxía

O Cámping Lago Mar reafirmase como punto de encontro da cultura

O grupo Pa Feira co que Temos ofrecerá un concerto o sábado.

O grupo Pa Feira co que Temos ofrecerá un concerto o sábado. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O Cámping Lago-Mar de Muxía despide a tempada 2024 con andainas, concertos, cocidos, obradoiros e unha festa por Samaín. Ademais, celebrará dúas charlas en formato podcast sobre hostalería e turismo na Costa da Morte con profesionais destes sectores.

Este mes de outubro organizarán dúas andainas con cocido e foliada libre. A primera será o sábado, día 4 a partir das 10.00 horas, e percorrerá Leis, Sendón, Quintáns e Merexo (10 quilómetros). A partir das 13.00 horas haberá concerto de Pa Feira co que Temos e despois cocido e foliada libre.

A segunda será o domingo 26 de outubro. Neste caso será unha ruta de 8 km dende Muxía ata o cámping. Despois haberá tamén cocido e foliada libre.

Estas dúas actividades precisan inscrición previa en info@campinglagomar.es. O custo é de 40 euros por persoa e inclúe a ruta máis o menú (bebida, entrantes sorpresa, cocido e café).

Obradoiro de plantas silvestres

En outubro farase unha nova saída de campo da man de Sabores Espontáneos para aprender a identificar e cociñar plantas silvestres comestíbeis da Costa da Morte. A actividade será o 18 de outubro e comezará ás 10.00 horas, e complementarase cun showcooking e degustación das receitas elaboradas. O custo neste caso son 29 euros/persoa e precisa inscrición en info@campinglagomar.es.

Charlas en formato podcast

O cámping acollerá tamén este mes dúas charlas que formarán parte do podcast Antonte e Pasadomañán, unha proposta da cooperativa Horta Creativa para xerar espazos de conversa con distintos convidados sobre temas que gardan conexión coa Costa da Morte.

A primeira charla, dedicada á hostalaría, será o 11 de outubro ás 18.00 horas. Participarán Miguel Pose, de As Baleas; Miguel Ezara, de Cash Record; e Alex Barreiro, de Terra Fisterra. Moderará Paloma Riveiro, do Parador Costa da Morte.

A segunda será o 25 de outubro á mesma hora e versará sobre o turismo na Costa da Morte. Participarán Julio Castro, director do Parador Costa da Morte; Santiago Ínsua, do Parking Autocaravanas El Campo Fisterra; e Julio do ISlow Coliving Laxe. Exercerá de moderadora Cris da Moura.

Concertos

A música tamén será protagonista. O 4 de outubro actuará a cantautora santiaguesa Gloría Pavía; o día 10 subirá ao escenario o grupo Brasukas cos seus ritmos brasileiros; e o cantautor coruñés César de Centi actuará o día 19.

O cámping despedirá a tempada deste ano cunha grande festa de Samaín. Volverá estar decorado para a ocasión e convertirase un espazo terrorífico para unha noite de sustos… e tamén de moita música! Na noite de Samaín actuarán Noite Fechada, Cuernicornios e Choriso Criollo B2B Djalminha.

Sobre o Camping Lago-Mar

O Camping Lago-Mar é un espazo xestionado por Horta Creativa, unha cooperativa cultural muxiá que traballa para que o camping sexa un lugar agradable onde descansar e gozar da contorna da zona, pero tamén un punto de encontro para a cultura en Galicia, acollendo a creadores e artistas, e ofrecendo opcións culturais para todos os hóspedes, visitantes e habitantes da comarca.

