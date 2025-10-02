Ayuda provincial para reforzar el personal de los servicios sociales en Padrón
Tendrán dos auxiliares administrativas, otras tantas técnicas y trabajadoras del SAF
Diputación de A Coruña invierte en este municipio 157.000 euros
El Concello de Padrón, con el respaldo de la Diputación de A Coruña (que invierte 157.000 €), refuerza sus servicios sociales municipales «co obxectivo de que ninguén quede atrás e todas as persoas e familias poidan facer fronte ás súas necesidades do día a día», aportan. En concreto, ahora contarán con dos auxiliares administrativas; una técnica de intervención familiar; otra de coordinación do voluntariado; y personal auxiliar de ayuda a domicilio (SAF).
Precisamente, y en lo que va de año, el SAF ya atendió a treinta personas usuarias en Padrón, ofreciendo apoyo directo en sus viviendas para mejorar su calidad de vida. Asimismo, a través del Programa de Posibilidades Sociais (POSS Social), el Concello ofrece ayudas económicas de emergencia.
El Programa de financiamiento de los Servizos Sociais Comunitarios Municipais (FOPPSS 2025) permite al Ayuntamiento de Padrón disponer de recursos económicos y técnicos para mantener en funcionamiento los servizos sociales básicos, tal y como establece la Lei 13/2008.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- El Obradoiro busca sustituto para Huskic tras su lesión y un ‘ex’ salta a escena
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Música en directo y tapas de autor con la cocina viajera de uno de los mejores chefs de Santiago