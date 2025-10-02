Ayuda provincial para reforzar el personal de los servicios sociales en Padrón

El Concello de Padrón, con el respaldo de la Diputación de A Coruña (que invierte 157.000 €), refuerza sus servicios sociales municipales «co obxectivo de que ninguén quede atrás e todas as persoas e familias poidan facer fronte ás súas necesidades do día a día», aportan. En concreto, ahora contarán con dos auxiliares administrativas; una técnica de intervención familiar; otra de coordinación do voluntariado; y personal auxiliar de ayuda a domicilio (SAF).

Precisamente, y en lo que va de año, el SAF ya atendió a treinta personas usuarias en Padrón, ofreciendo apoyo directo en sus viviendas para mejorar su calidad de vida. Asimismo, a través del Programa de Posibilidades Sociais (POSS Social), el Concello ofrece ayudas económicas de emergencia.

El Programa de financiamiento de los Servizos Sociais Comunitarios Municipais (FOPPSS 2025) permite al Ayuntamiento de Padrón disponer de recursos económicos y técnicos para mantener en funcionamiento los servizos sociales básicos, tal y como establece la Lei 13/2008.