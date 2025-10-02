TEMPORADA DE MAR
Costa da Morte pon o foco na economía azul para avanzar cara un destino turístico sostible
Representantes de do mar, restauración e turismo compartiron propostas en Cee
A Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM) xuntou en Cee unhas trinta persoas representantes do mar, a restauración e o turismo na Xornada de Economía Azul para avanzar en novas vías de cooperación arredor do proxecto Temporada de Mar.
Na xornada abordárones temas como a comercialización de produtos turísticos vinculados ao mar, como sinal de identidade do territorio; a mellora do transporte e da mobilidade sostible, integrados na xestión turística; e o impulso de feiras gastronómicas, actividades culturais e eventos deportivos que contribúan á desestacionalización e á atracción de visitantes ao longo de todo o ano.
A sesión foi inaugurada pola alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, e o presidente de APTCM, Pepe Formoso, quenes destacaron a importancia de fortalecer a colaboración público-privada para impulsar a economía azul como motor de desenvolvemento sustentable na Costa da Morte.
O encontro contou coa participación de establecementos de restauración e ocio vinculados ao proxecto, así como con representantes de sectores clave como as confrarías de pescadores e as técnicas municipais de turismo. Entre os asistentes atopábanse a xerente do GALP Costa Sostible, Manuela Oviedo, e o seu presidente, Mariano Lago Louro, patrón maior de Lira, xunto con representantes das confrarías do Pindo, Corcubión e Fisterra.
A xornada completouse con voces convidadas que achegaron unha visión externa de interese. Alexandra Seara, xerente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, compartiu a experiencia dun territorio periférico e rural que, grazas á cooperación e á posta en marcha de plans de sostibilidade, conseguiu dar un salto cualitativo na súa promoción turística.
Pola súa parte, Damián Santamaría, guía da empresa Wee Galicia, expuxo as facilidades e dificultades de exercer o seu labor en Fisterra, ademais de trasladar a visión que os visitantes teñen do territorio.
As técnicas municipais de turismo dos concellos que forman parte de Temporada de Mar presentaron as principais iniciativas en marcha, así como os plans de futuro para fortalecer a oferta turística. Reivindicaron tamén a necesidade de manter o seu labor durante todo o ano para garantir unha planificación estable e sostida.
Con esta xornada, a APTCM consolida un espazo de diálogo e traballo conxunto arredor da economía azul, sentando as bases para novas accións de cooperación que permitan reforzar a marca Costa da Morte como destino turístico diferenciado e sustentable.
