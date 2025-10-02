A Estrada y su partido judicial gozan ya de nuevo juzgado en planta única y con siete patios

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, acudió a la inauguración oficial del nuevo edificio judicial de A Estrada, una infraestructura que culmina tras años de trabajo y que responde «ao compromiso do Goberno galego coa modernización da Administración de la Xusticia e coa mellora dos servicios públicos prestados á ciudadanía». Además, subrayaba que «o noso obxectivo é habilitar edificios dignos para os que traballan neles e os que veñen como administrados da Xustiza”, reseñaba tras asegurar que el estradense «é un edificio para o futuro que permitirá traballar con comodidade, modernidade e transparencia».

La nueva sede judicial permite reunir en un único inmueble los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción que hasta ahora estaban dispersos en diferentes locales, resultando en un único Tribunal de Instancia con dos secciones. El edificio, sito en el núcleo de servicios de A Baiuca, cuenta con casi 1.600 m2 (como 4 pistas de baloncesto) en una planta única y con todas las instalaciones necesarias para albergar con comodidad las dependencias, además de espacios para Fiscalía, Registro Civil o sala de atención a la víctima.

Dará servicio, según se calcula, a miles de vecinos de A Estrada y su entorno y acogerá una plantilla de dieciocho profesionales. Para ello, la Xunta destinó cerca de 3,3 millones de euros a un proyecto que sufrió retrasos debido a la crisis internacional de materiales derivada de la invasión de Ucrania. Se trata del primero edificio judicial en Galicia concebido bajo los más avanzados estándares de sostenibilidad, con elementos como una cubierta vegetal, siete patios interiores con luz natural y un diseño que cumple los requisitos europeos de edificios de consumo casi nulo exigibles antes de 2030.

Estrategia hasta 2026

El presidente enmarcó esta actuación en la estrategia global de la Xunta para la mejora de infraestructuras judiciales en Galicia, que supone una inversión de más de 165 millones de euros entre 2014 y 2026. En este período se incluyen proyectos como la Cidade da Xustiza en Vigo –que, según puso en valor el presidente, «é todo un referente en España», destacó-, los nuevos edificios judiciales de Pontevedra y Ourense o la rehabilitación de la Fábrica de Tabacos en A Coruña, así como casi 500 obras menores en 53 edificios judiciales gallegos desde 2009.

Antes de final de año

En su visita, el presidente de la Xunta aprovechaba para destacar que la puesta en marcha del nuevo edificio judicial se complementará con una mejora en las comunicaciones de la comarca de A Estrada. “Agardamos poñer en servizo antes de final de ano o tramo da autovía Santiago-A Estrada do que xa están rematando as obras e iniciar o último e definitivo”.

Se refería, precisamente, al tramo de la AG-59 que está en ejecución entre la capital de Teo, A Ramallosa, y Pontevea, la localidad que está en el límite provincial, y por la que pasa el río Ulla. En cuanto al resto de las obras, hay que recordar que el proyecto para la última fase de esta autovía, entre Pontevea y O Rollo, tendrá 4 kilómetros y supondrá una inversión que supera los 30 millones de euros. «Unha vez rematados os 7,5 km da prolongación desta autovía, libre de peaxe, os tempos da viaxe entre Santiago de Compostela e A Estrada reduciranse a 10 minutos, ademais de mellorar a seguridade viaria, tras un investimento global de máis de 67 millóns de euros», confirmaban desde la Consellería de Vivenda e Planificación de infraestruturas.

Este segundo tramo de prolongación de la autovía discurrirá paralelo a la carretera AC-841, y sumará un enlace consistente en la construcción de una glorieta a nivel sobre el citado viario autonómico. La actuación incluye nueve nuevas estructuras: viaducto del río Ulla, viaducto del río Vea, 4 pasos inferiores y un paso superior.