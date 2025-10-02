El impulso al gallego con Apego y las artes escénicas llega al rural maiano

El rural de la capital maiana, Ames, está siendo marco de distintas actividades que van desde la promoción de la lengua gallega a cargo de Apego, con el festival Brincadeiras Miúdas incluido en Ventín, hasta el próximo Festival Outono Escénico de Bugallido, que organizan esta temporada el Centro Cultural Mahía, en colaboración con la Asociación Veciñal de Bugallido y la Sociedade Agraria de Bugallido, Ortoño e Biduído.

En lo que atañe al festival de Apego, tuvo como marco la carballeira de Ventín, donde unas doscientas personas, con familias al completo, pudieron gozar de «música, baile, xogos tradicionais e creación de xoguetes», aportael Concello, sin olvidar «o concerto de Cé Orquestra Pantasma» y la participación de los asistentes «en xogos tradicionais, xogo libre e desestruturado e un espazo para a creación libre de xoguetes con materiais naturais».

Ya para los próximos días, el Centro Cultural Mahía de Bugallido será marco de un evento otoñal que comenzará el día 5 de este mes con el espectáculo 'SOFÁ (ao pé)' de Cía. martaalonsotejada, una comedia dirigida a todos los públicos que fusiona danza con teatro, circo y música. El día 19 de octubre, llega el turno para Leti da Taberna, con el monólogo 'Enredada, dirigido para público adulto', donde recrea una tabernera virtual en la que emplea «a retranca para realizar crítica social. Nesta ocasión, ironiza sobre a nosa relación coas redes sociais e como nos inflúen no noso día a día», aporta la organización.

Y el 2 de noviembre cerrará el festival la pieza teatral Balas sobre Broadway, de Carauta Teatro, «unha comedia dirixida para todos os públicos ambientada na vibrante Nova York dos anos 20, na que se mestura o mundo escuro da mafia coas inquedanzas artísticas dun novo director de teatro».