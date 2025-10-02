Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROGRAMA SAUDABLES

A Laracha activa os maiores con marcha nórdica, baile e talleres de memoria

O obxectivo é mellorar a súa saúde e previr a soidade non desexada

Maiores da Laracha participando nunha das sesións de marcha nórdica.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O programa municipal Saudables, que promove o Concello da Laracha na procura de favorecer o envellecemento activo e previr a soidade non desexada, iniciou as súas primeiras actividades cunha moi boa acollida por parte da veciñanza.

Comezaron nesta semana os cursos de alfabetización e memoria na Laracha, Paiosaco e Montemaior; alfabetización dixital na capital municipal; o de iniciación á marcha nórdica que se realiza en Vilaño para aproveitar as oportunidades que ofrece a Praza da Areosa e o seu entorno, e tamén o de baile en liña, cun total de setenta participantes, o que obrigou a organizar dúas quendas, no centro sociocultural de Paiosaco.

Aínda quedan prazas dispoñibles nas sesións de alfabetización e memoria que se imparten en Paiosaco, Caión, Lendo, Montemaior e Vilaño; e no taller de alfabetización dixital (aprendizaxe do uso do móbil) que comezará en xaneiro en Coiro, Soandres, Golmar e Caión, e en abril en Lemaio e Vilaño.

Sesión de bailes en liña no concello da Laracha.

Pola súa banda, para practicar a marcha nórdica quedan prazas dispoñibles na quenda de outono (outubro a decembro) dos xoves de 10.00 a 11.30 horas e na de primavera (abril a xuño) no mesmo horario. Os veciños que desexen participar no taller de intelixencia emocional aínda poden apuntarse para sumarse aos grupos de Lemaio (xaneiro), Montemaior (febreiro), Soandres (marzo), Golmar (abril) e Erboedo (maio).

A inscrición, que é gratuíta, debe formalizarse de maneira presencial no departamento de Servizos Sociais, situado no Edificio Administrativo da Laracha.

"Todas as propostas están pensadas para mellorar a saúde física e mental das persoas participantes, favorecer a convivencia e crear espazos de encontro", subliñan dende o Concello. Ademais, prográmanse actividades nas parroquias co obxectivo de que todas as persoas teñan a oportunidade de participar, vivan nos núcleos urbanos ou no rural.

Dende o Goberno local animan a todas as persoas interesadas a participar nesta iniciativa, "pensada para acompañar, coidar e fortalecer os lazos que unen á nosa veciñanza".

Saudables é un programa organizado polo Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña no marco do Plan Único Concellos.

