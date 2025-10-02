O faro Vilán de Camariñas recibiu máis de 1.580 visitantes en setembro

O faro Vilán, de Camariñas, recibiu 1.587 visitantes en setembro, dos cales a metade chegaron de distintos puntos de España, destacando os procedentes de Madrid (23%), Cataluña (15%) e Castela León (13%), segundo os datos recollidos pola Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas. En canto aos turistas chegados doutros países, destacaron os procedentes de Francia, Alemaña e Italia.

Olga Campos, presidenta da patronal, di que os datos «consolidan Vilán como un punto de referencia da Costa da Morte».