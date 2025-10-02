Padrón acomete pavimentacións de viais e melloras no parque da Devesa, campo de fútbol de Estramundi e cemiterio do Santiaguiño
Entre as estradas beneficiadas figuran as de Pousada, Pazos, Sinde, Pedreda e Sande
Segundo o alcalde Anxo Arca, nunca se vira un volume similar de obras en execución
O Concello de Padrón ten en marcha «un importante volume de obras públicas en marcha», a xuízo da Administración local, con nove proxectos simultáneos que abranguen desde pavimentacións de viais ata melloras en espazos deportivos e infantís, así como renovación de infraestruturas de saneamento e abastecemento. A estas actuacións sumaranse de xeito inminente outras tres intervencións, como a renovación do parque da Devesa, a mellora do campo de fútbol de Estramundi e a reforma do cemiterio do Santiaguiño. Estas obras reflicten o compromiso do Concello de mellorar os espazos públicos e avanzar en infraestruturas en todas as parroquias do municipio.
As actuacións actualmente en curso son cinco pavimentacións de viais nas zonas de Pousada, Pazos, Sinde, Pedreda e Sande; instalación dunha nova pista deportiva, o pump track no Paseo da Constitución; renovación do parque infantil da rúa Vila de Rianxo; pavimentación dos camiños do cemiterio da Matanza; e cambio de canalizacións de saneamento, abastecemento e pluviais na rúa Real.
Ademais, de xeito inminente comezarán outras tres actuacións, que consisten na renovación do parque da Devesa (Estramundi); cambio do céspede e mellora do sistema de rego do campo de fútbol de Estramundi; e mellora do cemiterio do Santiaguiño, que inclúe pintado da fachada e axardinamento de zonas interiores deterioradas.
O alcalde de Padrón, Anxo Arca, destaca que «nunca se vira en Padrón un volume de obra pública en execución tan elevado. Isto evidencia a grande capacidade de xestión desta administración, que volve funcionar despois de moitos anos de parálise». «Padrón necesita moitas melloras, en todos os territorios, por iso traballamos sen descanso para conseguir a maior cota de avances no menor tempo posible», engade o rexedor.
