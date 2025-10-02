VISITA
Paula Prado di que Luis Insua fará de Fisterra o "tractor da comarca"
Reivindica as alcaldías do PP como "garantía de estabilidade"
A secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, visitou esta mañá Fisterra, onde se reuniu co alcalde, Luis Insua, e reivindicou as alcaldías lideradas polo seu partido como “garantía de estabilidade, xestión e rigorosidade para os veciños” fronte aos “pactos de perdedores protagonizados por BNG e PSOE e que son pan para hoxe e fame para mañá”.
Amosouse convencida de que estas características do proxecto do PPdeG serán tamén o “selo” que Luis Insua “imprimirá” como alcalde deste concello, contribuíndo así a facer del “un tractor da comarca” que visualice a diferenza con outros gobernos municipais caracterizados pola “inestabilidade” derivada dun “reparto de cromos feito pensando en intereses partidistas e non no beneficio dos veciños”.
Prado indicou que Luis Insua é, aos seus 33 anos, un dos cinco alcaldes máis novos do PPdeG e un dos 13 alcaldes do partido menores de 40 anos. “Luis é un exemplo da nosa aposta por fomentar a participación activa da mocidade na política”, asegurou. Unha aposta que, tal e como engadiu, responde a que o partido é “consciente de que hai moito talento, moito bo facer e moito que aportar entre a xente nova de Galicia”.
Insua: “Fisterra vai ser o comezo da recuperación”
Pola súa banda, o alcalde, Luis Insua, quixo destacar que "a pesar de que Fisterra é o final de todo, final do Camiño e quilómetro cero, neste caso vai ser o comezo da recuperación das alcaldías do PP na Costa da Morte".
Asegurou que, á súa chegada á alcaldía, atopouse con "numerosos expedientes parados, moitos traballos pendentes e outros mal xestionados". Pero, sen embargo, engadiu, neste escaso mes e medio, "fomos quen de que os veciños poidan ver que con traballo e esforzo as cousas poden facerse doutra maneira".
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- El PP anima a los ediles socialistas y no adscritos a apoyar una moción de censura en Santiago
- Octubre empieza en Galicia con calor inusual: más de 30 grados a la espera de un frente frío