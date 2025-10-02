TEATRO
Pistacatro, Touriñán e Xampatito Pato no FIOT de Carballo
A Rúa dos Contos continúa con Atenea García e Vero Rilo no Casino 1889
Pistacatro, Touriñán e Xampatito Pato, entre outros, protagonizan a segunda semana do Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, que ofrecerá, de xoves a domingo, seis novas propostas escénicas.
A Rúa dos Contos desta 34 edición do FIOT continúa a súa andanza este xoves, 2 de outubro, ás 21.00 horas, no Casino 1889, co monólogo Bailen as vellas. Os contos das cereixas das narradoras orais galegas Atenea García e Vero Rilo. Un espectáculo accesible en lingua de signos.
Chegar e encher, de Bea Campos, e Zorras, da Cía. La Creída, son as outras dúas propostas que encherán de risas a Rúa dos Contos esta fin de semana, no Valle Inclán Café o venres, e no Mercado Municipal o sábado, respectivamente.
O venres, 3 de outubro, un dos cómicos máis queridos polo público do FIOT, Xosé A. Touriñán, regresará ás táboas de Carballo co seu monólogo Aquí tou!, que poderá verse no Auditorio do Pazo da Cultura, ás 21.00 horas, trala cancelación por causas de forza maior da estrea de Territorio Regueifa, de Ainé Producións.
Previamente, ás 19.30 horas, na Praza do Concello, Pistacatro animará o Teatro de Rúa do FIOT coa súa última creación, Sen patrón, a golpe de malabares, xogos imposibles e moito humor para todos os públicos.
Finalmente, o domingo, 5 de outubro, contra ás 20.00 horas, no Auditorio do Pazo da Cultura, o OTNI presentará a súa primeira proposta para este 2025: Compaña, de Xampatito Pato, unha pequena xoia que fusiona circo coa arte das marionetas e o teatro de obxecto nunha fermosa viaxe onírica.
Paralelamente, na Sala de Exposicións e no Andar -1 do Pazo da Cultura, o público pode visitar as mostras Zoom FIOT e Xesto, a instalación artística de Noelia Paz.
As entradas para as propostas deste #FIOT34 poden adquirirse en liña na plataforma Ataquilla.com ou na billeteira dos espazos o mesmo día da función.
