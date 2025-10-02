SERVIZOS
Unha fuga obriga a cortar de madrugada o abastecemento de auga ao polígono de Carballo
A avaría deixará tamén sen subministro á zona de Razo-Costa
Carballo
Unha nova fuga de auga na xunta entre dous tubos da rede que abastece ao polígono de Bértoa (Carballo) e os núcleos de Razo-Costa provocará cortes do subministro na madrugada do xoves 2 ao venres 3 de outubro, desde as 00.00 ata as 05.00 horas.
A reparación correrá a cargo da empresa concesionaria do ciclo integral da auga, Gestagua.
O corte afectará ás rúas Wolframio, Zinc, Madeira, Cobre, Titanio, Seixo, Granito e Bronce do polígono de Bértoa e aos lugares de Figueiroa, Vilar de Cidre, Pedra do Sal, Razo da Costa e Nétoma.
Dende o Concello avisan de que mañá venres "podería rexistrarse algún episodio de auga turbia nas zonas elevadas da costa", polo que piden desculpas á cidadanía polas molestias.
