Unha fuga obriga a cortar de madrugada o abastecemento de auga ao polígono de Carballo

A avaría deixará tamén sen subministro á zona de Razo-Costa

Fuga de auga na rede que abastece o polígono de Bértoa e os núcleos de Razo-Costa.

Fuga de auga na rede que abastece o polígono de Bértoa e os núcleos de Razo-Costa. / C. Carballo

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Unha nova fuga de auga na xunta entre dous tubos da rede que abastece ao polígono de Bértoa (Carballo) e os núcleos de Razo-Costa provocará cortes do subministro na madrugada do xoves 2 ao venres 3 de outubro, desde as 00.00 ata as 05.00 horas.

A reparación correrá a cargo da empresa concesionaria do ciclo integral da auga, Gestagua.

O corte afectará ás rúas Wolframio, Zinc, Madeira, Cobre, Titanio, Seixo, Granito e Bronce do polígono de Bértoa e aos lugares de Figueiroa, Vilar de Cidre, Pedra do Sal, Razo da Costa e Nétoma.

Dende o Concello avisan de que mañá venres "podería rexistrarse algún episodio de auga turbia nas zonas elevadas da costa", polo que piden desculpas á cidadanía polas molestias.

