SERVIZOS SOCIAIS
Xeal y Paseniño se alían en pro de la inclusión de niños y jóvenes con necesidades especiales
La asociación promueve actividades de ocio y deporte en Costa da Morte
Xeal y la Asociación Paseniño, que promueve la inclusión de menores de 21 años con necesidades especiales en actividades de ocio y deporte en Costa da Morte, han firmado un convenio de colaboración que permitirá desarrollar acciones conjuntas con el objetivo de mejorar su calidad de vida, aumentar las oportunidades y promover su salud física y habilidades sociales.
«Este convenio refleja nuestro compromiso con el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad y con el bienestar de nuestros jóvenes, ayudando, en la medida de lo posible, a que participen en actividades extraescolares a las que, por sus necesidades especiales, no tienen acceso», señaló María Couto, CEO de la compañía Xeal.
Este acuerdo permite que el programa, que se desarrollará durante el curso y en vacaciones, ofrezca actividades deportivas como natación, atletismo, baloncesto o gimnasia y actividades de ocio como baile, pintura o cocina.
Desde la asociación agradecen a la empresa «esta colaboración, que para nosotros, como familias, supone un apoyo fundamental. Hasta ahora nuestros hijos e hijas tenían muchas dificultades para acceder a actividades de ocio y deporte en la comunidad, porque necesitaban un acompañamiento que no podíamos costear", afirman.
Este convenio les permite poner en marcha nuevos servicios y dar continuidad a otros que corrían el riesgo de desaparecer por falta de presupuesto y, sobre todo, facilitar que los niños y niñas puedan participar en igualdad en las actividades de su comunidad. "Es un paso muy importante para avanzar en la inclusión y para que las familias podamos contar con más apoyo en el día a día”, concluyen.
