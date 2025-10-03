Arde un local de comida para llevar en Milladoiro

Un incendio afectó esta tarde a un local de comida para llevar en Milladoiro, Ames.

El fuego se declaró poco antes de las 20.00 horas en el establecimiento O Fogar do Seidón, situado en el número 17 de la rúa Anxeriz.

El incendio movilizó al GES de Brión y a los bomberos de Santa Comba / CEDIDA

Todo apunta a que las llamas tuvieron su origen en un conducto de ventilación y se originaron en la parte posterior del negocio, presumiblemente en el almacén.

Recibido el aviso, al lugar se desplazaron los efectivos del GES de Brión y los bomberos de Santa Comba, así como la Guardia Civil, la Policía Local de Ames y Protección Civil.

Cuando el GES de Brión accedió al lugar ya había varias personas sofocando el fuego con extintores, por lo que las llamas quedaron rápidamente bajo control.

Los efectivos de emergencias procedieron a desalojar el edificio en el que se sitúa el negocio como medida de precaución, pues el incendio provocó una importante humareda.

El suceso se saldó sin daños personales.