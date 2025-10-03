A Baña sigue con su programa de compostaje, formará a un maestro para gestionarlo y hará mesas de contratación puntuales

El Pleno del Concello da Baña rechazó modificar la mesa de contratación permanente del Ayuntamiento al votar en contra los cinco ediles del Partido Popular y la concejala del BNG. Estos dos grupos solicitaron incluir en la composición al personal laboral fijo, y no solo a funcionarios municipales. También cayó la propuesta de la alcaldía para incluir a A Baña en la Rede Composta, en esta ocasión con los votos en contra del PP y abstención del Bloque. La cuenta general de 2024 sí que salió adelante con el respaldo de socialistas y nacionalistas (los populares se abstuvieron), con un resultado positivo de 75.101 euros.

Sin embargo, el regidor adelantaba que el rechazo de ambos puntos solo comportará más gastos y trámites para la administración local, ya que seguirá con el programa de compostaje y la ubicación actual de los composteros municipales, formando además al maestro compostero que lo gestionará por cuenta de A Baña (algo que habría sufragado la citada red, aparte de difundir campañas y colaboraciones). Y en cuanto a la renovación fallida de la mesa de contratación (tenía que acceder un nuevo funcionario y el nuevo secretario), se convocará por decreto para cada obra en proceso.

Al hilo de la mesa de contratación, el mandatario José Antonio Pereira replicó que, desde que cambió la normativa, siempre estuvo compuesta por personal funcionario del Concello. La Corporación también echó por tierra la incorporación de A Baña a la Rede Composta, una coordinadora de entidades locales de todo el Estado, para fomentar el compostaje. Pereira recordó que "dende o Concello se están a incrementar as accións de concienciación entre a veciñanza para apostar pola compostaxe doméstica ou comunitaria, coa finalidade de reducir os residuos orgánicos e preservar o medio ambiente·, insistiendo en el reparto de más de 175 composteros individuales, colocándose dos colectivos, uno en San Vicenzo y otro cerca del colegio. Esta red, asimismo, garantizaría la formación de un maestro compostero en A Baña para seguir trabajando en tal línea a su cargo, una iniciativa que ahora tendrá que pagar el Ayuntamiento.

Pero el PP defendió el papel de Sogama en el compostaje, y la edil nacionalista González optó por la abstención, argumentando que carecía de información sobre este proyecto. Y toda la oposición criticó la ubicación de ambos composteros comunitarios, aunque Pereira negó que causaran olores si se gestionan bien.

Ya en el apartado de la cuenta general, el mandatario subrayó que al llegar a la alcaldía, la deuda municipal era de un millón y medio de euros, "e agora mesmo gozamos dun remanente positivo de tesourería de 294.046 euros, coa incorporación dos 75.101 euros do ano pasado”, aseguró. También espera que la ampliación del PAI y conversión para guardería esté acabado antes de fin de año, y González aseguró que las clases de la Escola de Música Tradicional da Baña comenzarán este mes.