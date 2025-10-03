El BNG y el PSOE garantizan el salario al alcalde y una concejal en Fisterra

El acuerdo entre el PP de Fisterra y el edil no adscrito, Francisco Martínez Traba, se limitó, por el momento, a aupar al popular Luis Insua a la Alcaldía, vía moción de censura. En la sesión plenaria del jueves hizo efectivo su ultimátum al nuevo Gobierno, votando en contra de la propuesta de salario presentada para el regidor y la concejala de Cultura.

Martínez Traba acusó al PP de «non amosar vontade de cumprir o acordado comigo para acabar coas irregularidades e ilegalidades». Apelando además a unas declaraciones de Insua, señaló que «di que os soldos non son o prioritario, pero elévaos ao pleno para que llos aproben, mentres o demais, que si é o importante para Fisterra e os seus veciños, segue no caixón».

A este respecto, el alcalde, Luis Insua, señaló que se está tramitando la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y afirmó que "antes de fin de ano" darán cumplimiento a lo acordado.

También la exalcaldesa, Áurea Domínguez (AV), que había anunciado inicialmente el voto favorable de su grupo, cambió su decisión en el pleno, afirmando que «xa que non lle dá valor ao salario, os cartos estarán mellor nas arcas do Concello».

No obstante, el alcalde, Luis Insua, y la edil Susana Rodríguez sí tendrán salario por una dedicación del 50% cada uno, ya que la edil del BNG, Teresa Fernández, apoyó la propuesta «porque non somos como vostedes», afirmó, mientras que el PSOE se abstuvo.

El regidor cobrará un salario de 1.717 euros brutos mensuales, y la concejala de Cultura, 1.118 €. Respecto a las cuantías, el alcalde afirmó que "a suma das dúas dedicacións é inferior ao custo do goberno anterior".