Concellos pola gratuidade da AP-9 pide audiencia al ministro Óscar Puente y se ratifican en sus demandas

Alcaldes de la plataforma Concellos pola gratuidade da AP-9 se reunieron este jueves en Padrón para apuntalar sus reivindicaciones «como a administración máis próxima aos veciños», afirmaba el regidor de Rianxo, Julián Bustelo. Además, anunciaron la solicitud de una audiencia con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y animaron a sus homólogos de cualquier signo político a sumarse. Estuvieron también los mandatarios de Ames, Padrón, Dodro, Boiro, Ribeira y A Pobra do Caramiñal.

De esta forma, comenzaba su intervención el alcalde de Padrón, Anxo Arca, uno de los municipios por los que discurre esta vía de comunicación, apuntando que la gratuidad «aliviaría o tráfico da N-550 e a siniestraliedade». Fue el primero de los presentes, además, que anunció la audiencia con Puentes, y calificó de «cuestión de xustiza» la defensa de sus intereses.

El siguiente en tomar la palabra fue Blas García, mandatario de Ames, el mayor de estos concellos por donde discurre la autopista, calificando de «clamor en Galicia» sus reivindicaciones. Recordó que les habría servido para liberar Milladoiro «do 90% dos vehículos» y que se trata de una deuda histórica del Estado con Galicia, generada con la prórroga ilegal de la concesión da AP-9 hasta el año 2048, aprobada por el gobierno Aznar. De cualquier forma, también valoró «os esforzos do Executivo coa implantación do plan de bonificacións iniciado en 2021», si bien los presentes las consideran insuficientes: “A nosa veciñanza non pode seguir pagando os erros de gobernos pasados”, denunciaban los regidores reunidos.

Julián Bustelo, mandatario de Rianxo, fue el que tomó la palabra en nombre del resto de sus compañeros de Barbanza. Y lo hizo admitiendo que la AP-9 no pasa por la península que da nombre a su comarca, «pero cáusanos prexuízo, porque se ben a AC-11 é a que vertebbra o noso territorio de xeito seguro e áxil, moitos veciños atópanse cunha fronteira en Padrón, e deben de decidir se pagan», ampliando también ese «prexuízo» a las empresas.

Defensa de la municipalidad

Bustelo hizo, del mismo modo, una defensa de la municipalidad, exigiendo «participar na gratuidade» y recibir información regular sobre cualquier gestión.

La plataforma Concellos pola gratuidade nació el 25 de febrero para reclamar la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transportes y los ayuntamientos afectados por las elevadas tarifas de la concesionaria de la AP-9. En abril ya denunció los más de 210 millones de euros de beneficios recaudados por Audasa en 2024.

«Os concellos asinantes instan o Goberno do Estado a acatar a resolución europea contra a prórroga ilegal da AP-9 e a situarse no lado correcto da historia. O actual executivo pode ser recordado como o que liberalizou a AP-9 para todos os galegos ou como quen permitiu que Audasa continuase lucrándose a costa da cidadanía», clamaban desde las distintas administraciones municipales que se dieron cita en Padrón.

Invitación al Partido Popular

Hay que destacar que miembros del Partido Popular llevan también tiempo exigiendo la gratuidad de la AP-9 al Gobierno central de Pedro Sánchez... pero ni uno de ellos acudió a la reunión de ayer o ha mostrado disposición a integrarse en la plataforma. «Os alcaldes do PP poden sumarse», afirmaba Blas García.

Según el testimonio del regidor maiano, «non é cuestión de cores políticas, senón de beneficiar ao cidadán». Al hilo, tildó, precisamente, de «problema que non sexamos máis», y esperamos «non ter que volver a xuntarnos». Porque, tal como reseñó sin encontrar atisbo de duda entre los presentes en el auditorio padronés, «coincidimos todos na gratuidade» de este auténtico eje vertebrador de las comunicaciones en Galicia.

Y otro de los puntos de consenso entre los presentes fue la aparente discriminación con los tramos grauitos que existen en torno a las grandes ciudades gallegas, ya que el área de Vigo acumula más de 16,7 km sin peaje, incluyendo los tramos Vigo-Puxeiros (11,7 km) y Teis-Vigo (5 km), junto con 9,1 km de peaje en sombra en el acceso al Morrazo, o en Coruña y Ferrol.