Entregan el premio Vicente Risco de Ciencias Sociais a Ramón Freixeiro en Melide

Xosé Ramón Freixeiro Mato recibirá este sábado el Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais que, en su edición número 29, convoca la Fundación Vicente Risco con apoyo del Concello de Melide y la Diputación coruñesa. El acto será a mediodía en el salón de plenos melidense, donde se reconocerá la obra de este autor: 'Separados por uma língua comum. Lusofilia e galeguidade na correspondência entre intelectuais da Galiza e do Norte de Portugal no século XX'.

Asimismo se entregarán los accésits a Lidia Mariño Ventoso, que recibió una mención especial por su trabajo' Levantar a paletilla caída. Medicina integrada na tradición galega', y a María Montserrat Varela, por su ensayo 'Historias de muiñeiros/as no cerne de Galicia',.