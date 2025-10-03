Laxe se suma a la lista de Lugares de Interés Cinematográfico de España

La Red de Lugares de Interés Cinematográfico continúa creciendo e incorpora hasta ocho nuevos espacios, entre ellos la localidad coruñesa de Laxe, escenario principal de la histórica seria gallega Mareas Vivas.

En el marco del IX Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual de la Península, que se ha celebrado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, las academias participantes acordaron en una iniciativa conjunta reconocer ocho nuevos espacios singulares por su valor patrimonial, histórico y simbólico en el ámbito audiovisual.

Entre ellos destaca la propuesta gallega de Laxe, un pueblo pesquero situado en plena Costa da Morte, que ocupa un lugar central en el imaginario audiovisual gallego, ya que fue escenario de la serie Mareas Vivas, uno de los mayores fenómenos televisivos de Galicia en la década del 2000.

"Sus calles, puerto, playa y la vida cotidiana de sus gentes se convirtieron en un escenario reconocible y entrañable que conectaba la realidad de la costa con la ficción, dejando una profunda huella en la memoria colectiva", señalan en un comunicado desde la Academia Galega do Audiovisual.

El alcalde de Laxe, Francisco Charlín, acudió a Ourense para recoger la placa de distinción como LIC Galicia 2025 y agradeció la distinción a la Academia y a los vecinos, "que siempre abrieron sus puertas y acompañaron las producciones que decidieron rodar en la localidad".

Además de Laxe, el mapa de lugares reconocidos se amplía con otras siete nuevas incorporaciones, entre ellas la Alhambra de Granada, en Andalucía, Patrimonio de la Humanidad y símbolo cultural universal, que ha acogido rodajes como Isabel, Carlos Rey Emperador o Tadeo Jones 2.

En Aragón se ha incorporado el Cañón Rojo de Teruel, un escenario natural que ha servido de escenario para películas como Sirat, de Oliver Laxe, anuncios internacionales con Johnny Depp o videoclips de los Chemical Brothers.

En Asturias se incluye la Cuenca Minera, con un patrimonio industrial único vinculado a la memoria del carbón y las luchas obreras, presente en títulos como La Torre de Suso o Infiesto.

En Cataluña, el reconocimiento recae en el antiguo Hospital del Tórax de Terrassa, hoy Parque Audiovisual de Cataluña, donde se rodaron producciones como El Maquinista, REC 4 o Un monstruo viene a verme.

Extremadura añade Mérida, ciudad con su excepcional conjunto monumental romano que sirvió de escenario para películas como Los santos inocentes o Gladiator II; la Comunidad Valenciana incluye a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un emblema arquitectónico contemporáneo y escenario de producciones como Tomorrowland, Doctor Who o Westworld; y finalmente Portugal, suma la Serra da Estrela, el pico más alto del país continental, un espacio natural que ha inspirado a Manoel de Oliveira y en el que se han rodado Las líneas de Wellington o Damsel.