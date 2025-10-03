MEDIO AMBIENTE
Mar de Fábula adica a Jane Goodall a limpeza do domingo na praia do Lago en Camariñas
Os voluntarios están citados ás 11.00 horas no aparcamento do areal
A Asociación Mar de Fábula fai un novo chamamento en busca de mans voluntarias para limpar a praia do Lago, en Camariñas. As persoas interesadas en colaborar están citados para o domingo, día 5 ás 11.00 horas, no aparcamento do areal.
O colectivo aportará o material necesario para esta limpeza. Unicamente basta con anotarse, a efectos de cobertura de seguros, antes das 20.00 horas do sábado, día 4, no correo electrónico: info@mardefabula.gal ou chamando ao teléfono 660 242118.
Virginia Barros, presidenta de Mar de Fábula, asegura que "esta limpeza está adicada á Doutora Jane Goodall, falecida o xoves". Sinala ademais que organizarán esta tempada de outono-inverno "todas as limpezas que sexamos capaces".
Non obstante, Barros anima tamén a quenes comparten inquedanzas con Mar de Fábula a que "acudan aos areais de maneira individual, xa que está chegando unha gran cantidade de lixo á ribeira, que se non retiramos da cadea de contaminación voltará tristemente ao mar. O mar, cas mareas, fai a súa parte. Rematemos o traballo".
