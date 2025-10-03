Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rois renueva el convenio para apoyar a la Asociación de Persoas Xordas

Cederá mil euros para seguir eliminando barreras

Así lo rubricó el regidor Ramón Tojo con Fátima Granja

El regidor Ramón Tojo en la firma para renovar el convenio con la Asociación de Persoas Xordas de Santiago

El regidor Ramón Tojo en la firma para renovar el convenio con la Asociación de Persoas Xordas de Santiago / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Rois

El Ayuntamiento de Rois y la Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela acaban de rubricar la renovación del convenio de colaboración que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El alcalde, Ramón Tojo, y la presidenta de la entidad, Fátima Granja, formalizaron el acuerdo que da continuidad al trabajo conjunto iniciado en años anteriores.

A través de este convenio, el Concello de Rois se compromete a apoyar el mantenimiento de los servicios de la asociación con una aportación de 1.000 euros, repartidos en dos anualidades de 500 euros correspondientes a 2025 y 2026. El objetivo principal es garantizar el buen funcionamiento de la entidad y contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas sordas y sordociegas.

Noticias relacionadas y más

La Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela, constituida en 1977, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias, promoviendo la integración en ámbitos como el educativo, el laboral y el social. El convenio permitirá seguir reforzando esta labor también en el ámbito territorial de Rois, asegurando que el vecindario disponga de recursos que faciliten una vida cotidiana más accesible e inclusiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents