Rois renueva el convenio para apoyar a la Asociación de Persoas Xordas

El Ayuntamiento de Rois y la Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela acaban de rubricar la renovación del convenio de colaboración que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El alcalde, Ramón Tojo, y la presidenta de la entidad, Fátima Granja, formalizaron el acuerdo que da continuidad al trabajo conjunto iniciado en años anteriores.

A través de este convenio, el Concello de Rois se compromete a apoyar el mantenimiento de los servicios de la asociación con una aportación de 1.000 euros, repartidos en dos anualidades de 500 euros correspondientes a 2025 y 2026. El objetivo principal es garantizar el buen funcionamiento de la entidad y contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas sordas y sordociegas.

La Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela, constituida en 1977, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias, promoviendo la integración en ámbitos como el educativo, el laboral y el social. El convenio permitirá seguir reforzando esta labor también en el ámbito territorial de Rois, asegurando que el vecindario disponga de recursos que faciliten una vida cotidiana más accesible e inclusiva.