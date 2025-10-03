Un sexagenario muerto y dos heridos en otro choque en el corredor de Brión

Un sexagenario perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas en el corredor de Brión-Noia (CG-1.5) tras colisionar dos camiones y un tercer vehículo este jueves, según los especialistas de Emerxencias de Brión.

Accidente con un muerto en el corredor entre Brión y Noia a a la altura de Os Ánxeles este jueves / GES

Ocurrió a la altura del kilómetro 12 +500 (aproximadamente) en la mañana del jueves día 2, minutos antes de las 09.00 horas y en el término municipal de Brión, a la altura de Os Ánxeles. El fallecido, varón, tenía 64 años, iniciales A.F.P. Además, fue trasladado en ambulancia de soporte vital hasta el hospital La Rosaleda otro varón, V.M.A. de 54 años, mientras que el tercero fue al Clínico en helicóptero. Precisamente, en este entorno –especialmente estrecho, con apenas dos carriles– se está ultimando la conversión del corredor en autovía hasta la salida de Urdile. Pero llega ya tarde.

Al hilo, en la zona de circulación tuvo que aterrizar la aeronave, al tiempo que los miembros del GES de Brión tuvieron que aguardar en el punto a la espera de que llegaran las grúas para retirar vehículos y hacer la limpieza.

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias, un helicóptero, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, Policía local de Brión, mantenimiento de carreteras, GES Brión y Bomberos de Santa Comba. Destacar que en el punto hubo cortes de circulación, desde la rotonda de altura de Urdilde hasta la rotonda de Brión, ocasionando problemas de circulación mientras se realizaban dichas limpiezas de escombro y materiales que quedaron sembrados sobre el firme, mayormente trozos de chapa y motores de los tres vehículos que protagonizaron el trágico suceso.

Ninguna de las tres víctimas resultó atrapada

Según aportaban desde el 112, los dos camiones transportaban aluminio. Además, aclaraban que entre las personas involucradas en el acidente «ningunha delas estaba atrapada no interior dos vehículos, un dos cales acabou envorcado. Finalmente, e malia os esforzos, os servizos sanitarios só puideron confirmar o falecemento dunha delas».