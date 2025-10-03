Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro, Premio Risco y tributo a Mingos de Pita en el Outono Cultural de Melide

Xosé Ramón Freixeiro recibirá el galardón el sábado a mediodía en el multiusos

Se recordará al activista del mundo del arte en la comarca melidense el domingo

Mingos de Pita, el activista cultura que homenajearán en Melide este domingo

Mingos de Pita, el activista cultura que homenajearán en Melide este domingo / Soqui

Marcos Manteiga Outeiro

Melide

Continúa el Outono Cultural de Melide, tras la representación este viernes a las 20.00 horas en el sociocultural Mingos de Pita de la obra 'Menú-do Día' a cargo del colectivo CBV #ChamizoBelloVila. Así, para el sábado, día 4, la sala de conferencias del edificio multiusos acogerá a mediodía la ceremonia de entrega del Premio de Ciencias Sociais Vicente Risco, que se otorgó a Xosé Ramón Freixeiro Mato por su obra 'Separados por uma língua comum: Lusofilia e galeguidade na correspondência entre intelectuais da Galiza e do Norte de Portugal no século XX'. Y habrá accésits para Lidia Mariño y Montserrat Varela.

Este mismo sábado arranca el ciclo de Teatro no Camiño a cargo de la Asociación Cultural Charamela. El grupo de teatro da Asociación Cultural Terra de Outes representará 'O doente imaxinario' a las 21.00 horas en el centro sociocultural Mingos de Pita, dentro de un evento que continuará este mes con otras obras todos los sábados por la noche.

Y ya el domingo, el centro sociocultural que lleva su nombre acogerá un nuevo Memorial Mingos de Pita para recordar la figura del activista cultural que dejó una profunda huella en Melide. Será a las 19.00 h. en un acto en el que intervendrá el profesor Paco Veiga e incluye la actuación de Faíscas da Pontraga.

