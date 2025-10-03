Teatro, Premio Risco y tributo a Mingos de Pita en el Outono Cultural de Melide

Continúa el Outono Cultural de Melide, tras la representación este viernes a las 20.00 horas en el sociocultural Mingos de Pita de la obra 'Menú-do Día' a cargo del colectivo CBV #ChamizoBelloVila. Así, para el sábado, día 4, la sala de conferencias del edificio multiusos acogerá a mediodía la ceremonia de entrega del Premio de Ciencias Sociais Vicente Risco, que se otorgó a Xosé Ramón Freixeiro Mato por su obra 'Separados por uma língua comum: Lusofilia e galeguidade na correspondência entre intelectuais da Galiza e do Norte de Portugal no século XX'. Y habrá accésits para Lidia Mariño y Montserrat Varela.

Este mismo sábado arranca el ciclo de Teatro no Camiño a cargo de la Asociación Cultural Charamela. El grupo de teatro da Asociación Cultural Terra de Outes representará 'O doente imaxinario' a las 21.00 horas en el centro sociocultural Mingos de Pita, dentro de un evento que continuará este mes con otras obras todos los sábados por la noche.

Y ya el domingo, el centro sociocultural que lleva su nombre acogerá un nuevo Memorial Mingos de Pita para recordar la figura del activista cultural que dejó una profunda huella en Melide. Será a las 19.00 h. en un acto en el que intervendrá el profesor Paco Veiga e incluye la actuación de Faíscas da Pontraga.