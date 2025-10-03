Tributo de la conselleira Fabiola García a 604 años de vivencias centenarias en Ordes
Fueron homenajeadas seis vecinas, de entre 99 y 103 primaveras, que recibieron el cariño de sus vecinos, Xunta y la Corporación municipal
Se trata de Balbina García (representada por su hijo), María Marta Pena, Anuncia Álvarez, Josefa Conde, Ramona Amor y Esperanza del Río
La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el regidor José Luis Martínez, reunieron este viernes a nada menos que seis vecinas centenarias (o casi) de Ordes, logrando aunar a su alrededor un total de 604 años de vivencias para rendirles tributo.
Así, las protagonistas del homenaje fueron María Balbina García, de 103 años (representada por su hijo); María Marta Pena, de 102; Anuncia Álvarez, de 100 años; Josefa Conde, 100; Ramona Amor, 100; y las más joven del grupo, Esperanza del Río, de apenas 99 primaveras.
Durante la celebración, Fabiola García señaló que la longevidad «é unha louvanza ao modelo de vida de Galicia», pero también hacia sus servicios, lo que demuestra el cuidado y la preocupación por los mayores de toda la sociedad gallega y también sus gobernantes.
