La Xunta eleva a Galicia a potencia en flor cortada y planta ornamental desde Oroso
La conselleira de Medio Rural recuerda que el sector suma 1.500 empleos
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó la empresa Flores Casabella, en el Ayuntamiento de Oroso, donde señaló que Galicia es una potencia en el sector de la planta ornamental y la flor cortada, con un valor económico anual de 82 millones y unos 1.500 puestos de trabajo directos, mayoritariamente mujeres del rural.
Asimismo, Gómez destacó que la tierra de los mil ríos ocupa el tercer lugar de España en producción de flor y el quinto en la planta ornamental.
Durante su recorrido por las instalaciones de Flores Casabella, que produce y vende flores y plantas ornamentales, tanto en invernadero como al aire libre, la conselleira puso en valor la trayectoria de esta entidad en el sector, con 17 años de experiencia y una facturación de 700.000 euros anuales. Mostró también el compromiso de la Xunta con este sector productivo materializado, entre otras cuestiones, a través de la Estratexia da Planta Ornamental e da Flor Cortada de Galicia. Esta planificación sectorial tiene como objetivo avanzar en la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, además de que genere riquezas y oportunidades en el medio rural.
